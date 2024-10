Kristin Scott Thomas se casa en secreto a los 64 años: ¿quién es su marido?

“Son una pareja perfecta. Ambos son inteligentes, irónicos y curiosos, además de dedicados el uno al otro. Todos están encantados de que se hayan casado después de un maravilloso romance de cinco años", han sido las palabras de un amigo de los novios para el diario The Independent, tras conocerse la noticia de la boda secreta entre Kristin Scott Thomas, de 64 años, y John Micklethwait, de 62. La célebre actriz de El paciente inglés ha celebrado su enlace con una ceremonia íntima a la que han asistido su familia y amigos más cercanos. Durante una de sus últimas entrevistas para el Financial Times y al ser preguntada por su relación sentimental con Micklethwait, la respetada intérprete británica de origen francés contestó: " No voy a hablar de él. Estoy hablando de mí", respetando su firme propósito de mantener en un segundo plano su relación. Por todo ello no es de extrañar que el anuncio de este enlace, que se celebraba en septiembre, no haya trascendido hasta ahora. Pero, ¿quién es él?, ¿quién le ha robado el corazón a Kristin Scott Thomas? ¡No te pierdas los detalles en el vídeo!