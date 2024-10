El director de una cadena mexicana despide en directo a uno de sus presentadores

La televisión mexicana ha vivido uno de los momentos más incómodos que pueden ocurrir en pleno directo. Durante la emisión del programa 'Ciudadano 2.0' de la cadena 'Canal 66' han despedido a su presentador, Gustavo Macalpin. El hasta ese momento conductor del espacio no supo cómo reaccionar ante la noticia que le pillaba completamente de sorpresa. El despido se lo comunicó el dueño del canal de la Baja California de México, Luis Arnoldo Cabada.

Agradecimiento por los años trabajados

"Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario", inició Cabada intento suavizar el tenso momento. El presentador, todavía ajeno a la noticia real, creía que le estaban dando un homenaje hasta que llegó el incómodo momento: "Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día. Te felicito".

Macalpin mantuvo la compostura y como un auténtico profesional cerró el programa con normalidad: "Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de, si no me equivoco, seis años y medio". Tras lo ocurrido, el presentador se ha pronunciado en sus redes sociales: "Resulta y resalta que el polémico comunicador Gustavo Macalpin, yo, fue tendencia tras ser despedido de su programa de crítica política 'Ciudadano 2.0' completamente en vivo por el dueño de la televisora".

Se marcha muy orgulloso

Macalpin afirma estar muy orgulloso de haber estado al frente "del programa más exitoso de ese canal". Además, ha asegurado desconocer por qué el directivo hizo "esa grosería": "Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California". "No fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo es por ser el más dedicado y el más disciplinado", ha explicado en sus redes sociales, Macalpin.

Profesor de política la universidad

Gustavo estudió la licenciatura de Derecho, en la CETYS Universidad, en la ciudad de Mexicali. Además, tiene varios cursos en The George Washington University. En la pequeña pantalla ha estado al frente de emisiones como La Hora 25 y Notivisa 2PM, en la televisión local de Mexicali. También es profesor de política de la Universidad Autónoma de Baja California.