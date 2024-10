Irene Villa y David Serrato nos invitan a la divertida fiesta de su boda

Dos semanas después de darse el 'sí, quiero' en el monasterio de Santa María de La Vid (Burgos), Irene Villa y David Serrato quisieron celebrarlo con sus familiares y amigos. Para ello, organizaron una fiesta, en colaboración con Gastronomía Solidaria, que tuvo lugar el pasado viernes 5 en El Mirador de Cuatro Vientos, a las afueras de Madrid. Allí, la periodista y deportista de esquí adaptado reunió a 300 de sus seres queridos. Entre ellos, los presentadores Pedro Piqueras y Nieves Herrero, quienes, además, intervinieron la ceremonia. También estuvieron Miriam Díaz-Aroca; Ana Rodríguez Mosquera, exmujer del exministro Jose Bono; Chenoa, y Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh.

"Esta segunda boda ha sido muy especial porque ha habido gente muy especial. También ha habido una causa social, que mi vida no se puede separar de los temas sociales", nos confesó Irene, antes de explicarnos: "Gastronomía Solidaria es una ONG que da oficio a chavales con problemas, a menores no acompañados y a otras personas que vienen a nuestro país y no tienen una profesión. Los cocineros y los camareros que nos sirvieron eran muchos de estos chavales".

"Esta vez, me puse a llorar nada más entrar, que no me pasó en la boda de Burgos. Vi caras del mundo de la música, el arte, la tele, el deporte… También amigos y fami­liares…"
Los recién casados con la madre de Irene y el padre Ángel

Como decíamos anteriormente, Irene y su marido quisieron una nueva ceremonia con Beatriz Robleda, quien ya ofició su enlace el pasado 21 de septiembre en el monasterio burgalés. De hecho, hasta hubo baile de novios, de nuevo al son de Te esperé, de Carlos Rivera.

En la imagen, Irene, con un diseño de María Barragán, y David
Con más invitados
La periodista con Ana Rodríguez Mosquera y Lali Pascual
Su beso tras la ceremonia

—¿Cómo os lo habéis pasado esta vez?

IRENE.—Ha sido distinta a la primera boda, pero yo lo he dado todo.

DAVID.—¡Estamos agotados! (Ríe).

—Irene, llevaste dos vestidos.

I.—Sí. El primero era de María Barragán y, antes del baile, me puse uno de Teria Yabar. También llevé joyas que me dejó Cristina Yanes, con quien hablé en el 80 aniversario de ¡HOLA! Las piezas del pelo eran de Charo López Atelier. ¡Iba guapísima! (Ríe).

—En el pelo también tenías truco, ya que lo llevabas más largo.

I.—¡Hombre, claro! Quería el pelo largo y me he puesto postizo.

"Mi hijo pequeño dijo: "David, ¿quieres renovar tu amor por mi madre? Mamá, ¿quieres seguir disfrutando la vida con David?". Luego, el mayor soltó: "¡Pues tenéis mi bendición!". La gente se partió de risa"
Las palabras de Pedro Piqueras y las de Nieves Herrero

Las emotivas palabras de Pedro Piqueras

—¿Cómo habéis vivido la ceremonia? ¿Menos nervios?

I.—Esta vez me emocioné nada más entrar y me puse a llorar, que eso no me pasó en Burgos. Claro, vi caras de la música, del arte, de la televisión, del deporte, paralímpicos… También amigos y familiares… Luego, esta ceremonia fue más graciosa.

D.—Tuvimos un momento espectacular cuando habló Pedro Piqueras, que consiguió un silencio sepulcral. Recordó cuando le tocó dar una de las más noticias difíciles… —Se refiere al atentado terrorista de 1991—. Esas imágenes eran muy duras, pero él era partidario de ponerlas para concienciar, porque (en TVE) no querían. Piqueras lo explicó en la ceremonia con una solemnidad…

I.—También habló Nieves Herrero, entre otros.

Sobre estas líneas, dos momentos emotivos de la ceremonia
La periodista con Irene Robleda y el músico Casto Domínguez
Irene y David con Virginia, la hermana de la novia

—Tus hijos volvieron a protagonizar otro momentazo.

I.—Mi hijo pequeño dijo: 'David, ¿quieres renovar tu amor por mi madre? Mamá, ¿quieres seguir disfrutando la vida al lado de David?'. Luego, el mayor soltó: '¡Pues tenéis mi bendición!'. La gente se partió de risa.

—También hubo emoción.

I.—La gente estaba emocionada por doble motivo. Primero, por las palabras de David, que me dijo: 'Esto es amor puro y verdadero'. Todo el mundo lloró. Luego, por la labor solidaria con estos chavales y por la comida tan rica.

—Hubo un cóctel largo.

I.—Sí, con muchos puestos de comida: asado, paella, pizzas, tapas, exquisiteces.

D.—Además, teníamos reservada una sorpresa: el Cuerpo de Bomberos de Aluche hizo arroz negro con la ayuda de voluntarios.

—También hubo mucha música.

I.—En vez de tener el saxo de Miguel Sueiras, teníamos a Javiolín Violín. Luego, cantaron Casto Domínguez, Sandra Bernardo y Maki y María Artés. Además, volvieron a pinchar los Perdy, dos chicos con discapacidad buenísimos. Había un montón de gente con discapacidad y en silla de ruedas. Los que más bailaron fueron los de las sillas de ruedas, que estuvieron en la pista hasta el final. Fue genial.

"La gente estaba emocioanada por doble motivo. Primero, por las palabras de David, que me dijo: “Esto es amor puro y verdadero”. Luego, por la labor solidaria"

Sobre estas líneas, Irene con David
Innocence; Mar Rosesa; Juan Peña y su mujer, Sonia González; Fernando López, de Modestia Aparte; Leire, de La Oreja de Van Gogh, y la periodista Mar Montoro
Cortando la tarta
Goyo Jiménez y su mujer, Paloma Mefer; Marta González de Vega, y Pedro Piqueras
Los novios con Mario Alonso Puig y su mujer, Isabela Lluch

Una fiesta solidaria

—Ha sido una boda solidaria, ¿habéis recaudado dinero?

I.—El dinero lo he donado yo. Me parece algo superacertado.

—¿Cuánto habéis donado?

I.—Más o menos, lo que cuesta una boda. El Mirador de Cuatro Vientos puso el espacio y técnicos.

D.—El dinero se lo dimos a Gastronomía Solidaria. Un montón de chefs y de distribuidores pusieron su trabajo y su materia prima para los niños en riesgo de exclusión social.

I.—El dinero va directamente para cursos de formación y para la ONG. También regalamos pulseras de El Sueño de Vicky a los invitados, como en la boda de Burgos.

—Después de dos bodas, estaréis conten­tos.

I.—Alejandro Sanz, que es maravilloso y un amor, me ha mandado un mensaje lindísimo. Al igual que cuando vino a verme al hospital, en el año 1991, me dijo que siguiera con ese brillo en los ojos, que eso no se negocia. Alejandro siempre da la clave de la felicidad. Mónica Naranjo me mandó otro mensaje cariñoso, pues tampoco pudo venir. Igual que Paz Padilla, que estaba en China.

—Tras casaros en Burgos, fuisteis a Méxi­co. ¿Ha sido vuestra luna de miel?

I.—Como di una conferencia en Monterrey, David y yo aprovechamos para irnos tres días a Cancún. Ahora, este próximo fin de semana, nos vamos de viaje de novios al Camino de Santiago. Lo vamos a hacer con un montón de personas con discapacidad de toda España, con la fundación. Además, este año se suma Up tu You, una ONG de Canarias, que trabaja con chavales que tienen temas pendientes con la justicia. Los padrinos somos Vicente del Bosque y yo.

D.—Boda solidaria y luna de miel solidaria, haciendo el Camino de Santiago (ríe).

I.—A finales de octubre, iremos a Machu Picchu. Me apetece mucho.

"Ahora, nos vamos de viaje de novios al Camino de Santiago. Lo vamos a hacer con un montón de discapacitados de toda España. A finales de mes, iremos a Machu Picchu"
Arriba, Irene con David, y sobre estas líneas, bailando con su padre