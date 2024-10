El triste motivo por el que Miquel Valls se ha ausentado de su programa

El presentador de Espejo Público Miquel Valls ha compartido el triste momento personal que atraviesa tras perder a su padre. Un duro golpe como reflejan sus palabras, en las que muy afectado recuerda lo complicados que fueron los últimos años en los que su padre lidió con una grave enfermedad. “Has luchado hasta el final para conseguir vivir, pero hay veces que por mucho que quieras seguir no todo depende de ti. Durante tres años has aguantado una enfermedad terrorífica y potencialmente mortal que nos ha consumido, en silencio, a todos. Sabíamos que era complicado pero lo has aguantado todo hasta que el cuerpo no lo ha soportado más”.

© miquelvallstv

Le da las gracias por todos los momentos que compartieron y por las cualidades que aprendió de él y forman ya parte de su personalidad. “Gracias por quereme, cuidarme, educarme y ofrecerme lo que hoy soy: un tipo trabajador, sencillo y humilde como tú. Un tipo de verdad”. Tras el fallecimiento de su padre, Miquel ha escuchado muchas de las historias del pasado de su padre que no conocía, retazos contados por sus amigos que le ha conmovido y le ha hecho sentir orgullo.

En estos momentos tan complicados, Miquel tiene a sus grandes apoyos muy cerca, a su madre y a su pareja David Valdeperas, exdirector de Sálvame, a quienes agradece todo el cariño y la fuerza. “Gracias a mi madre por cuidarlo y vivirlo todo muy de cerca. Gracias a mi pareja por no soltarme de la mano”. No se olvida de sus compañeros y amigos en televisión que le han “sostenido y acompañado” en estos años tan complicados.

© miquelvallstv

Unas palabras muy conmovedoras en las que confiesa el vacío que siente tras la pérdida. “Hoy me dejas muy solo, papá. Vuela alto y enciende la tele cada mañana que pronto volveré para seguir contando historias” concluye haciendo un guiño a su trabajo en televisión que su padre seguía con entusiasmo. El presentador forma parte del equipo que cada día se pone al frente de Espejo Público, en Atresmedia, programa en el que hace días que no aparece debido a esta triste pérdida. Antes había participado en diversos programas de Mediaset como Ya es mediodía.