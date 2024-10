Pedro Alonso ('Berlín', 'La casa de papel') se une a un famoso cantante y actor turco para un proyecto sorpresa

Con su personaje en La casa de papel, Pedro Alonso se hizo con el cariño de los espectadores y se convirtió en una estrella de la pequeña pantalla. Su idilio con la audiencia continuaba después con Berlín, el spin-off de la exitosa serie de Netflix que lo lanzó a la fama, en la que volvía a meterse en la piel del famoso ladrón que le ha brindado el reconocimiento a nivel internacional. El protagonista de El silencio del pantano es uno de los actores españoles más solicitados del momento, y su siguiente paso profesional lo ha llevado hasta Turquía, donde acometerá su próximo trabajo junto a un gran artista otomano.

© @pedroalonsoochoro

El 25 de septiembre, Pedro Alonso aterrizaba en Estambul. Era el propio actor quien desvelaba su nuevo destino y daba las primeras pistas de que su visita a la ciudad no era para hacer turismo, sino para encarar un nuevo proyecto. El protagonista de Traición, de 53 años, agradecía la cálida bienvenida que le habían dado en el país otomano y afirmaba que se estaba preparando para "cuando llegue el baile".

© @pedroalonsoochoro / @bo_project_makeup

Algo que sucedía tan solo dos días después de su llegada. El actor compartía una simpática imagen en pleno proceso de preparación para el rodaje, donde le veíamos con unos parches para las ojeras y, con el Bósforo de fondo, aseguraba estar "listo para grabar". Eso sí, seguía manteniendo el misterio sobre el proyecto que le ha llevado hasta la antigua capital del Imperio otomano.

© @muratboz

La semana pasada, Pedro Alonso se reunía para cenar con Murat Boz, uno de los cantantes de pop más famosos de Turquía, y, por fin, se desvelaba una pequeña incógnita. Al finalizar su velada en un restaurante situado en Karaköy, conocido como el barrio bohemio de Estambul y convertido en una de las zonas de moda de la ciudad, ambos artistas revelaban que van a trabajar juntos. Era el músico quien destapaba esta cita a través de una imagen de ambos, que volvía locos a sus fans, y que, por el interés que generan estos dos artistas, hacía que los reporteros se desplazaran rápidamente hasta el lugar para conocer más datos.

El cantante, de 44 años, que también es actor y ha destacado en series como Mi otra yo en Netflix, donde comparte protagonismo con Tuba Büyüküstün, revelaba que "nos reunimos con Pedro para una buena organización. Nos juntamos para un proyecto sorpresa. No podemos compartir los detalles en este momento, pero lo iremos haciendo cuando esté todo claro". Esto ha generado una gran expectativa, dejando a los fans especulando sobre la naturaleza de la colaboración: ¿será una película, una serie o quizás un proyecto musical?

© @goksensl

La artífice de la unión de estas dos grandes estrellas ha sido Gökşen Sel, productora y agente de celebridades en Turquía, quien aseguraba emocionada que "Pedro y Murat se conocieron hace meses y entablaron una gran amistad. Hoy se reunieron para el proyecto. Haremos un gran trabajo". Por su parte, Pedro apuntaba ante la prensa turca que el músico y él están "dando pasos hacia el comienzo de algo bueno, pero no digamos qué. Lo que es... que sea una sorpresa.".

Aunque los detalles específicos sobre este trabajo aún se mantienen en secreto, pero las expectativas son altas. Tanto los fans de Pedro Alonso como los de Murat Boz están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta colaboración. La combinación de la habilidad actoral de Alonso y el magnetismo de Boz promete ofrecer no solo un espectáculo memorable, sino también un nuevo capítulo en la creciente conexión entre España y Turquía en el mundo del arte.

© @pedroalonsoochoro

Los periodistas también se interesaron por saber si el protagonista de Diablo guardián había escuchado las canciones del intérprete de Adını Bilen Yazsın, ante lo cual Alonso afirmaba que "por supuesto que sí. Göksen me hizo escucharlo". Además, dejaba claro que la música de su futuro compañero no es lo único que le gusta del país; también desvelaba que "amo mucho Estambul, esta es mi cuarta visita. La geografía de Turquía es magnífica, la vista del Bósforo me fascina... Quiero vivir y envejecer en Estambul".