Hablamos con Emma, hija de Mark Vanderloo: 'Solo puedo soñar con seguir los pasos de mi padre; sus huellas son grandes'

Emma Vanderloo es una joven que, a pesar de ser hija del legendario modelo Mark Vanderloo, está construyendo su propio camino en la industria de la moda. Con una combinación de talento, pasión y un enfoque fresco hacia esta industria, la modelo no solo sigue los pasos de su padre, sino que también traza su propia trayectoria. En esta entrevista, descubrimos más sobre sus proyectos actuales, sus aspiraciones y la forma en que equilibra la influencia de su familia con su deseo de ser auténtica y dejar su propia huella en el mundo.

© Gran Canaria Swim Week Emma Vanderloo desfilando para Alejandra Alonso Rojas

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber desfilado en la pasarela?

Estoy muy bien, gracias. Me siento genial después de haber desfilado en la pasarela, aunque si lo hice bien o no, eso lo decidirá el público, jaja. De todas formas, ¡realmente lo disfruté!

¿En qué proyectos estás involucrada actualmente?

Este verano participé en un programa de actuación en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute en Nueva York. Después de esas dos semanas, me aceptaron en un programa de actuación a tiempo parcial en Ámsterdam, donde actualmente vivo. Actuar es algo que siempre me ha encantado, pero nunca me había entregado verdaderamente a esta pasión hasta ahora, ¡y nunca me he sentido tan bien! Perseguir lo que te gusta es una de las cosas más importantes en la vida y estoy agradecida de poder hacerlo.

¿Te gustaría seguir los pasos de tu padre en el mundo del modelaje? ¿Por qué sí o por qué no?

¡Me encantaría seguir en el modelaje! Aunque recién estoy empezando, he disfrutado muchísimo cada proyecto en el que he tenido el honor de participar. Las personas creativas y extrovertidas en esta industria me hacen sentir como en casa, quizá porque crecí rodeada de este mundo. Aun así, solo puedo soñar con seguir los pasos de mi padre; sus huellas son grandes y no creo que haya otro modelo como él, ¡pero qué demonios, al menos lo intentaré con todas mis fuerzas!

© Gran Canaria Swim Week Emma Vanderloo desfilando para Victoria Cimadevilla

¿Qué aspectos de la industria de la moda te interesan más?

Lo que más me interesa de esta industria son las habilidades artísticas y las mentes creativas de todos los que participan en la creación de una fotografía. Se necesita un equipo de personas para crear algo hermoso, algo que pueda emocionar al público. Formar parte de eso es algo increíble y emocionante. La moda es identidad, pero también puede ser una forma de asumir riesgos y poner a prueba los límites sociales. Me gusta eso.

¿Hay algún diseñador o modelo que te inspire en tu carrera?

Mi diseñador favorito siempre será Alexander McQueen. Sus diseños desde los 2000 hasta la década de 2010 eran extremadamente originales y sabía cómo combinar el arte con una habilidad técnica excepcional. Además, era valiente y siempre se mantuvo fiel a sí mismo y a sus creencias, lo cual me parece extremadamente inspirador.

¿Cómo manejas la presión de estar en el ojo público debido a tu familia?

Intento no dejar que las expectativas de los demás me afecten, porque creo que eso influiría en mi capacidad para ser auténtica y libre. No soy mi padre, ni tampoco mi hermano. Dentro de mi familia, intentamos aprender mucho los unos de los otros debido a las largas carreras de mis padres, pero no dejamos que eso determine nuestro propio camino, porque al final del día todos somos personas diferentes con nuestros propios talentos.

© Gran Canaria Swim Week Emma Vanderloo desfilando para Ágatha Ruiz de la Prada en la Gran Canaria Swim Week

¿Tienes algún hobby o pasión fuera del modelaje y la moda?

Sí, actualmente estoy estudiando actuación, lo cual me ocupa la mayor parte del tiempo y me encanta. Además, me encanta leer, correr y hacer kickboxing. Por alguna razón, todos en mi familia siempre hemos estado obsesionados con el kickboxing; desde que tengo memoria, todos tomamos clases y nos encanta entrenar juntos siempre que podemos. Puede que esta sea la razón por la que nuestro vínculo es tan fuerte, ¡dejamos ir cualquier frustración de esta manera, jaja!

Si pudieras elegir una pasarela para desfilar, ¿cuál sería y por qué?

Si pudiera elegir un desfile, sería el de Yasmin Wijnaldum. ¡Ella desfila sin miedo! Y por supuesto, Naomi, quiero decir, ¿cómo una modelo no va a querer desfilar tan fabulosamente como Naomi?

© Gran Canaria Swim Week Emma Vanderloo desfilando para Banana Moon en la Gran Canaria Swim Week

¿Qué papel juega la moda en tu vida diaria?

Cuando salgo al club o incluso solo a cenar, me encanta arreglarme con el cabello, maquillaje y, por supuesto, un conjunto sexy. Pero la mayor parte del tiempo, unos vaqueros y una camiseta simple son suficientes para mí. Supongo que la vida se trata de encontrar un equilibrio saludable.

¿Tienes alguna prenda favorita en tu armario que siempre te haga sentir bien?

Mi prenda favorita serían mis pantalones de cuero negro brillantes. No sé de qué marca son, pero me quedan genial y se pueden usar tanto de manera casual como elegante. Recomendaría a todo el mundo tener un buen par de pantalones de cuero en su armario para sacar su lado más rockero.

© @emmavdloo Emma Vanderloo, junto a su padre y su hermano en un desfile

¿Cómo influye tu padre en tus decisiones relacionadas con la moda?

Mi padre siempre ha dicho que lo que uses debe sentirse como una extensión de ti, que fingir ser otra persona a través de la ropa es inútil. Y que no tengas miedo de arriesgarte, que la vida es demasiado corta.

¿Cuál es el consejo que te ha dado tu padre que más valoras?

El consejo que me ha dado mi padre y que siempre me ha marcado es que aceptar quién eres y sentirte orgulloso de ello es una de las cosas más liberadoras y poderosas que puedes hacer. Y que nunca dejes de aprender, siempre sigue descubriendo nuevas cosas sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Que siempre absorbas tanta información como puedas para convertirte en la mejor versión de ti mismo.

¿Qué te gustaría lograr en los próximos cinco años, tanto a nivel personal como profesional?

¡Uf, esa es una pregunta difícil! Haré lo mejor que pueda para responderla. En los próximos cinco años, me gustaría haber ganado más experiencia como modelo, no sé lo que esta industria tiene preparado para mí, pero estoy emocionada y abierta a lo que venga. Lo mismo ocurre con la actuación. Ya estoy agradecida de poder actuar a diario gracias a mis estudios, pero si también pudiera convertir esto en una carrera, sería increíble. A nivel personal, espero conocer a más personas que compartan las mismas pasiones y de las que pueda aprender espiritual y creativamente.

© @robinevdm Mark Vanderloo y su hijo paseando por las calles de San Francisco

¿Tienes algún recuerdo divertido de tu infancia relacionado con la moda o el modelaje?

Recuerdo haber hecho una sesión de fotos con mamá y papá para la revista Hola. ¡Solo tenía dos años y acabábamos de mudarnos a Ibiza! Estábamos haciendo una entrevista sobre nuestra casa. Mamá decía que estuve sonriendo todo el día y que me encantaba estar frente a la cámara. Siempre he sido una niña extrovertida y sociable. La mayoría del tiempo hacía mis propios espectáculos para mi familia y sus amigos, actuaba, bailaba, cantaba (mal) y vestía a mi hermano pequeño con vestidos de princesa.

¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre ti, más allá de ser la hija de...?

Espero que la gente pueda reconocer la individualidad y la energía que aporto a un proyecto. Soy consciente de que ciertas puertas se han abierto gracias a la carrera de mi padre, pero solo espero poder demostrar que tengo el talento para mantenerme y crear un nuevo camino que se ajuste a mi personalidad y habilidades.

¿Qué tienes en mente para el futuro de tu vida y tu carrera?

A veces siento que el futuro es muy incierto y lo único que puedo hacer es trabajar duro en lo que amo y en lo que creo que es importante. Además, solo puedo enfrentar los desafíos que se presenten y aceptar lo que no se pueda cambiar. Estoy disfrutando mucho el proceso de convertirme en lo que sea que deba ser. El modelaje y la actuación son muy similares en muchos aspectos; en ambos trabajos tienes que investigar tu personaje y convertirte en él. Eso es lo que me encanta hacer y espero poder seguir haciéndolo en el futuro.