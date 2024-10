Rosa Peral pide 30 millones a Netflix por vulnerar sus derechos y los de su hija con 'El cuerpo en llamas'

La expolicía Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de Pedro Rodríguez, ha presentado una demanda contra Netflix al considerar que ha vulnerado los derechos al honor, a la propia imagen y a la intimidad tanto de ella como de su hija. La interna reclama casi 30 millones de euros de indemnización a la plataforma, ya que considera que El cuerpo en llamas, la serie que recrea el conocido crimen de la Guardia Urbana, va más allá de los hechos probados en la sentencia de 2017. Tal y como ha precisado Núria González, abogada de Rosa Peral, la expolicía pide 26,5 millones de euros para su hija -1 euro por el número de horas que se ha reproducido la serie- y 2.600.000 euros para ella -10 céntimos por hora-.

© Getty Images Rosa Peral entrando en la Audiencia de Barcelona

Una ficción que se convirtió en un fenómeno

El cuerpo en llamas, protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, se estrenó el 8 de septiembre de 2023. Un mes antes, Peral pidió a la Justicia que se paralizara la serie de Netflix sobre su caso ante la posibilidad de que se vulnere su derecho al honor. Pero no lo logró y la ficción se convirtió en un auténtico fenómeno.

© Getty Images Quim Gutiérrez and Úrsula Corbero

© Getty Images Rosa Peral

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Corberó aseguró que su personaje en la serie tenía "muchas inseguridades, dualidades y ambición". "Es una mujer con carencias que la lleva a actuar de una manera muy egoísta", explicó la actriz. Además, reconoció que meterse en la piel de Rosa Peral no fue fácil. "A nivel emocional es de lo más fuerte que he hecho. Me lo pensé mucho al principio por el hecho de ser un caso real. Fui muy pesada con Netflix, realmente necesitaba tener toda la información de cómo se quería contar esta historia. Para mí era importan profundizar en el personaje de forma humana y no caer en cosas más morbosas o amarillistas", señaló.

© Getty Images Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó en el estreno de 'El cuerpo en llamas'

La serie 'El cuerpo en llamas' está basado narra el asesinato de un agente de Barcelona llamado Pedro Rodríguez, cuyo cuerpo carbonizado fue encontrado el 4 de mayo de 2017 en un automóvil quemado cerca del Pantano de Foix. Un terrible suceso que destrozó a toda una familia y que, tras muchas indagaciones, terminó por esclarecerse con la condena de Rosa Peral y Albert López a 25 y 20 años de cárcel.