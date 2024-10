Así ha sido la boda del atractivo hijo de Isabella Rossellini en su finca familiar de Long Island

Roberto Rossellini, el hijo de Isabella Rossellini, se ha casado con su prometida Kirsten Tanjutco en una bucólica ceremonia en su finca familiar en Long Island. Su madre, la actriz, modelo y filántropa Isabella Rossellini, ha compartido varias fotos de este enlace celebrado en plena naturaleza junto a unas orgullosas palabras dedicadas a los recién casados. "Mi hijo Roberto y Kirsten se acaban de casar en nuestra querida Mama Farm", su extensa e idílica finca de 11 hectáreas en plena naturaleza en Brookhaven, una aldea cercana a Bellport, en el estado de Nueva York, donde Isabella ha encontrado su mejor refugio y cultiva productos agrícolas, cría gallinas, pavos, cabras, ovejas y tiene numerosos perros de distintas razas.

© isabellarossellini

© robertorossellini

10 años de noviazgo y un hijo

Este paraíso terrenal ha sido el lugar ideal para darse el 'sí, quiero'. La boda ha coincidido con el décimo aniversario de la pareja y se celebra un año después de anunciar su compromiso en agosto de 2023. "Y vivieron felices para siempre. Te amo Roberto. Feliz 10 aniversario ¡Nos casamos!", dice su prometida junto a las mejores fotos de su álbum de boda que han compartido ambos. La novia eligió un vestido palabra de honor con escote en forma corazón, adornado con un velo, mientras que el novio lució un traje con detalles en plata en la chaqueta y su habitual peinado con rastas.

Antes de casarse, la pareja tuvo un hijo del que apenas se conocen muchos detalles. El pequeño apareció en una publicación con su abuela y sus padres el pasado mes de septiembre. Kirsten es directora de cine y Roberto, un prestigioso modelo, fotógrafo y diseñador, cuyo abuela es la leyenda de Hollywood Ingrid Bergman, que protagonizó Casablanca con Humphrey Bogart, y su abuelo, el director de cine italiano, también llamado como él Roberto Rossellini, que dirigió Stromboli y Paisano.

© robertorossellini

© isabellarossellini

Isabella Rossellini adoptó a este niño, Roberto, en el año 1993 cuando estaba comprometida con el actor inglés Gary Oldman. La actriz también tiene una hija más mayor llamada Elettra, -nacida en 1983 fruto de su relación con Jon Wiedemann-, que ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda. Isabella primero comenzó su carrera como modelo y luego se dedicó a la actuación, de la mano de su madre, Ingrid Bergman, con quien apareció en la película Nina, aunque su papel más famoso fue en Blue Velvet (Terciopelo azul), la película de David Lynch que protagonizó junto a Kyle MacLachlan y Laura Dern.

Roberto le debe su nombre a su abuelo, el director de cine Roberto Rossellini, padre de Isabella Rossellini y esposo de Ingrid Bergman, la leyenda del séptimo arte que fascinó a Alfred Hitchcock. Con 32 años triunfa sobre las pasarelas y ha trabajado para Dolce & Gabbana y Michael Kors. Primero comenzó estudiando Biología Marina en la Stony Brook de Nueva York, pero se dio cuenta de lo que verdaderamente le gustaba era la fotografía submarina, y decidió finalizar su grado en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Ya graduado, logró un trabajo como editor y fotógrafo de la agencia BFA y acabó triunfando como modelo y fotógrafo. Ha fundado con su esposa, la marca CTRL+ que vende figuras de acción, NFT y ropa

© Getty Images Martin Scorsese e Isabella Rossellini en 1981

Las bodas de Isabella Rossellini y otros compromisos

Isabella Rossellini estuvo casada con el director Martin Scorsese, conocido por sus películas Uno de los Nuestros y Gangs of New York, desde 1979 hasta 1982, pero no tuvieron descendencia. A continuación se casó con Jonathan Wiedeman, padre de su hija Elettra, en 1983, pero su matrimonio apenas duró tres años, hasta 1986. Además de sus bodas, la estrella también salió con el director David Lynch, con quien formó una de las parejas más aclamadas de la industria desde 1986 hasta 1991, y también estuvo comprometida con el actor Gary Oldman, de 1994 a1996.