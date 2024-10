El rotundo comunicado de Julio Iglesias para desmentir que se retira de la música

Julio Iglesias ha emitido un comunicado este domingo por la tarde para desmentir de forma categórica que dice adiós a la música y a los escenarios. Visiblemente molesto, el intérprete de Hey y Lo mejor de tu vida comienza diciendo que “hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro", decía sobre lo que ha podido leer en algunos medios de la prensa de nuestro país.

El artista español más universal, que cumplió los 81 la semana pasada, prosigue que "en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos", se queja indignado tras las informaciones publicadas este fin de semana, donde se asegura que el cantante habría tomado esta decisión por sus supuestos problemas de movilidad.

"Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más", señala la estrella sobre lo último que le achacan, negando de esta forma que haya renunciado a la mayor de sus pasiones y la profesión que lo ha llevado a lo más alto. "El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, asevera de manera tajante.

Por último, el hombre que posee que más de 2.500 discos de oro y platino señala que "es increíble el mal que puede hacer un mal periodista. Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño”, concluye la nota, en la que alude al 'biopic' que prepara con la plataforma de 'streaming'.

No es esta la primera que circulan falsos rumores sobre la retirada de Julio Iglesias, puesto que vienen sucediéndose de forma esporádica desde hace más de una década. "Seguiré cantando hasta que el público me diga basta", señaló él mismo en un acto celebrado en 2011. Aquel día, tras recibir de manos de Rafa Nadal el premio al artista latino que más álbumes ha venido en el mundo, dejaba claro que su carrera está mano de los fans.

En el plano personal, la leyenda viva de la música vio cómo hace muy pocos días sus hijas mellizas, Victoria y Cristina, le felicitaban cariñosamente por su cumpleaños. "Te amo con todo mi corazón. papi", le decía la primera junto a una imagen del pasado en la que aparece de niña en el regazo de su padre, mientras él la abraza. En la misma línea se pronunciaba su hermana, con unas emotivas palabras para transmitirle lo mucho que le quieren.