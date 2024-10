Susto en Walt Disney World: un niño de cinco años sufre una parada respiratoria en plena atracción

Lo que debería haber sido una jornada divertida e inolvidable, se convirtió en una auténtica pesadilla para la familia Tagle. O al menos, así lo debieron vivir Ernesto y Christine cuando tras desplazarse al conocidísimo parque Disney World de Orlando junto a sus dos hijos para disfrutar de una agradable jornada montando en las distintas atracciones, su pequeño, de tan solo cinco años, sufrió un paro respiratorio.

Todo sucedió cuando el pequeño Ernesto, de cinco años, se subió junto a su madre a la montaña rusa que lleva el nombre de Los guardianes de la Galaxia, una emocionante atracción para todas las edades con giros de 360 grados y una velocidad vertiginosa. Nada más comenzar, el carrito en el que los asistentes van sentados, despega imitando los movimientos y los sonidos de una nave especial. Fue justo en este instante cuando la pesadilla comenzó y la familia vivió unos momentos aterradores, ya que el menor perdió el conocimiento.

A pesar de los esfuerzos de su madre por reanimarle mientras le realizaba la RCP, cuando la atracción finalizó, el hijo de los Tagle ya había perdido el conocimiento. No respiraba y estaba convulsionando. Nada más terminar la atracción, Christine bajó corriendo con su hijo en brazos y varios miembros del equipo corrieron a su lado para ofrecer su apoyo. Además, el personal de Disney World reaccionó rápidamente y sacaron un desfibrilador externo automático (DEA) y comenzaron a usarlo. Una acción clave con la cual consiguieron salvar la vida del menor.

Mientras, muy asustado, el padre del menor consiguió localizar a una pareja de médicos que se encontraban en el parque, Melissa Lynn Peters y Terry. Los profesionales de salud colaboraron y trabajaron en equipo con los trabajadores del parque para conseguir estabilizar a Ernesto mientras llegaban los servicios de emergencia. Posteriormente, y tras recibir los primeros auxilios, el pequeño fue trasladado en helicóptero al hospital AdventHealth de Orlando donde fue diagnosticado con taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT), una afección cardíaca poco común que puede exacerbarse durante una excitación o actividad extrema.

Ahora, unos días después de la tormenta que casi arrasa sus vidas, Ernesto y Christine han compartido unas emocionantes palabras en las que explican lo sucedido: "Esta semana pasada ha sido una montaña rusa para nuestra familia. Montaña rusa es la palabra clave. El sábado, mientras estábamos en Disney, nuestro hijo se desmayó durante una atracción. Descubrimos que no respiraba y comenzó a tener convulsiones. Christine Tagle comenzó con la RCP y las compresiones torácicas. Pudimos encontrar otra pareja para ayudarnos a que nuestro hijo volviera a respirar. Gracias Melissa Lynn Peters y Terry. Estaremos eternamente agradecidos. Ernesto recibió una descarga con un DEA y fue trasladado a urgencias, donde el personal médico pudo estabilizarlo. Después de lo que parecieron horas, fue trasladado a AdventHealth en Orlando en helicóptero".

A continuación, han explicado los miedos y los tormentos que sintieron: "Se le realizaron pruebas una tras otra para averiguar la causa y la prevención futura. No estábamos seguros de si estaría bien cuando despertara. ¿Daño cerebral? ¿Daño cardíaco? Lo desconocido fue la peor parte. Finalmente, determinaron que era TVPC y que necesitaría cirugía y colocar un desfibrilador automático implantable EV. Luego, Ernesto fue trasladado nuevamente en helicóptero a St Joseph's en Tampa, donde lo operaron ayer por la tarde". También ha contado cómo se encuentra su niño: "Me alegra decir que Ernesto está bien después de la cirugía y no tiene signos de daño cerebral o cardíaco. Mejor aún, este guerrero ya está en casa y ya pide montar su motocicleta. Te amamos mucho Ernesto, hermano, ET3. Eres nuestro hijo milagroso. Tantos detalles más, pero se me llenan los ojos de lágrimas solo de escribir esta publicación.No todos los héroes usan capas en esta historia".

Y por último, ha querido agradecer todo el apoyo que están recibiendo, porque no todos los superhéroes llevan capa: "Gracias por las oraciones, las vibras positivas, los pensamientos y las palabras de aliento. Gracias a Jen Richert y Jack Richert por cuidar de nuestra niña de Savannah. Gracias a Melissa, Terry y también a todo el personal de Disney (Crista Funk) involucrado, pero sobre todo a mi esposa que no dudó en mantener vivo a nuestro hijo. Obtenga la certificación de RCP o haga un curso de actualización. Nunca se sabe cuándo lo necesitará".