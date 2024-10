El antes y el después de Vicky Martín Berrocal tras perder 20 kilos

Vicky Martín Berrocal ha experimentado una increíble transformación física a los largo de los últimos años de su vida. Ella misma ha reconocido que este cambio de imagen se debe a un estilo de vida mucho más saludable basado en la práctica de deporte: "Este mensajes es solo y exclusivamente para todos los que no sois ni habéis sido amantes del deporte... A mí no es que no me gustara, es que no entendía qué necesidad tenía de pasar una hora de mi día pasando fatiga. Hoy que por fin lo entiendo quiero ayudaros. Lo más complicado es arrancar (2 ó 3 semanas), después de eso va todo rodado...Es un proceso lento pero te sorprenderás de lo feliz que te puede ayudar a ser. Y recuerda que esta es una de las mejores formas de cuidarte y quererte", eran sus palabras cuando compartía con sus seguidores sus impresiones relacionadas con los beneficios del ejercicio físico. ¿Quieres ver en qué ha consistido la transformación física de Vicky Martín Berrocal? ¡No te pierdas el vídeo!