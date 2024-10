Todos los detalles de la larguísima y romántica luna de miel de Nacho Aragón y Bea Gimeno

Nacho Aragón, el hijo pequeño de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, protagonizó hace unas semanas una romántica boda junto a su novia desde hacía más de una década, Bea Gimeno. Un enlace celebrado a lo largo de tres días en Mallorca en algunos escenarios de ensueño y cuyos detalles y fotos ¡HOLA! publicó en exclusiva.

Celebrada el primer fin de semana de septiembre, los felices recién casados pusieron rumbo tras su boda a su viaje de novios, compuesto por dos partes y que se ha extendido durante casi un mes. Una luna de miel algo más larga de lo habitual que han exprimido hasta el último segundo y de la que también tenemos todos los detalles.

PRIMERA PARADA: MALDIVAS

Amantes de los viajes, de explorar nuevas culturas y de la buena gastronomía –un aspecto que Bea sobre todo a descubierto de la mano de Nacho–, la primera parada de su viaje fue Maldivas. Un auténtico destino paradisíaco en el que desconectar del estrés de la boda, tomar el sol y relajarse en una de las increíbles villas que tantos novios escogen para suluna de miel. “¿Alguien me puede explicar este paraíso?” preguntó Bea a sus seguidorescasi nada más llegar en un vídeo en el que también explicaba el porqué de su primera parada en Maldivas. “Ni siquiera entraba en nuestros planes de primeras”.

Y es que, aunque su destino soñado era hacer una ruta intensiva por Japón para no perderse ni un solo rincón, lo cierto es que desde la agencia que les organizó el viaje les recomendaron descansar cuatro días en este lugar soñado antes de empezar a recorrer el país nipón.

Para esta primera parada, los recién casados escogieron un exclusivo resort de todo incluido, cinco estrellas y cinco restaurantes ubicado en el pintoresco atolón Raa, ubicado a unos 40 minutos en hidroavión del aeropuerto de Male.

El hotel, que promete convertirse en el escenario ideal para la escapada perfecta, cuenta, como decíamos, con una gran variedad de opciones gastronómicas de chefs galardonados, que Nacho y Bea nos mostraron en sus redes sociales (con cenas en la playa y pizzas juntoal mar) hasta la exploración de las maravillas sobre o bajo el agua del atolón, de las que porsupuesto también disfrutaron. “Pizzas calientes y brisa del mar, ¿qué podría ser mejor?” escribió la propia novia a sus seguidores, rebosante de felicidad.

Una de las actividades que realizaron fue un romántico masaje en pareja en una de las seis salas de tratamiento ubicadas sobre la laguna con vistas a la costa este de la isla que tienesu spa holístico. “Piña colada, leer, disfrutarnos, escribir y mucho”, escribía la influencer junto a un post en el que compartió varias instantáneas de cómo estaba siendo su día a día.

Tras cuatro días en el paraíso, tocaba poner rumbo a Japón. Un país que han recorrido durante varias semanas sin descanso, viajando de una ciudad a otra y explorando todos sus rincones como dos turistas más.

Hasta allí llegaron de milagro, ya que no perdieron el avión gracias a la suerte. “Si no llegana retrasar el avión no llegamos”, confesaban. Según contaron, no les sonó la alarma atiempo. Una anécdota que tampoco dudaron en compartir.

SEGUNDA PARADA: JAPÓN

“Y después, tras un viaje eterno, estamos en Tokio”. Una vez en Japón, comenzó la auténtica aventura. Días y días de caminar sin parar, descubriendo museos, restaurantes,cafeterías, templos y también, muchas tiendas en las que incluso Bea se compró un bolso de Loewe vintage que no se quitó desde entonces.

Su primera visita fue al barrio de Ginza, donde las tiendas del Dover Street Market y la comida del restaurante Seamon Ginza marcaron su desembarco. “Sin palabras para describir lo bueno que estaba todo”. El segundo día, visitaron la zona de Shibuya, que era la que más les apetecía conocer y donde no dejaron un rincón por descubrir en una jornada auténticamente maratoniana. “Creo que hemos hecho 15 kilómetros andando hoy”, confesaba en su perfil de Instagram.

Y los siguientes días fueron similares. Descubrieron Roppongi, Naka-Meguro y Omotesando antes de poner rumbo a la segunda ciudad del recorrido, Kioto, de la que se enamoraron alinstante. “Esta sería nuestra ciudad. Tiene un alma como muy diferente y muy nuestro”.

Paseos, contacto con la naturaleza y vídeos de curiosidades remataron unas jornadas de turismo intensivo que continuaron en Osaka, donde Bea Gimeno cumplió uno de sus sueños, comer en el restaurante de Toyo, uno de los chefs de comida callejera más conocidos de Japón y que incluso tiene su propio documental en Netflix. Con una vida nada fácil que la propia influencer relató a sus seguidores, le impactó tanto su capacidad de superación que no quería dejar pasar la oportunidad de visitar esta ciudad sin conocerle. Y así fue. “¡¡¡¡Sueño desbloqueado!!!!”.

Y para terminar, antes de regresar a Madrid a mediados de esta misma semana, un resort onsen de lujo de estética ryokan situado entre las colinas boscosas de Ise Shima con vistasa la bahía de Ago. “No podría haber un broche final mejor al viaje de nuestras vidas, queeste“.

Sin duda, un viaje de novios difícil de olvidar.