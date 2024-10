Lucía de Luis, la 'influencer' que empezó en redes con sólo 10 años y ahora conquista las pasarelas con 19

¿Cómo se consigue ir a una Fashion Week? ¿Hay dresscode? Lucía de Luis tiene todas las respuestas, y es que con tan solo 19 años, la influencer puede decir alto y claro que ha asistido a la semana de la moda de Nueva York, Milán, Copenhague y París… Empezó en redes con tan solo diez años, y ahora se ha convertido en una referente de estilo para muchas chicas de su edad. A Lucía le apasiona la moda y sus looks causan sensación, y no es para menos. Hablamos con ella y nos cuenta su experiencia estos últimos meses al asistir a tantos desfiles, cómo se organiza y prepara sus outfits, sus anécdotas en redes sociales y sus próximos proyectos profesionales. De tú a tú con Lucía de Luis.

"He ido a la Fashion Week de Nueva York en febrero, a la de Copenhague en agosto, y Milán y París en septiembre. Es increíble como cambia cada semana de la moda dependiendo del sitio en el que te encuentres, y la gente que asiste a los desfiles" © FERNANDO JUNCO TELLADO

-Lucía, ¿qué tal estás? Hemos visto que estos meses no has parado con las semanas de la moda.

-Estoy super contenta y muy feliz de todas las oportunidades que he tenido a lo largo de estos meses. Me ha servido para inspirarme. Lo último que he hecho es la Fashion Week de Milán y el Festival de Cine de San Sebastián. Ha sido corto, pero intenso, y de verdad, que he vuelto a Madrid con las pilas recargadas, con ganas de crear mucho contenido y con nuevas ideas. Al final, asistir a tantas semanas de la moda, estar en contacto con este mundo y conocer a gente nueva te inspira un montón.

-Cuéntanos tu experiencia, ¿era la primera vez que te invitaban?

-La primera vez que tuve la oportunidad fue hace un año, y fue la Fashion Week de Milán. Y un año más tarde he ido a la de Nueva York en febrero, a la de Copenhague en agosto, y Milán y París en septiembre. Es increíble como cambian cada semana de la moda dependiendo del sitio en el que te encuentres, y la gente que asiste a los desfiles. A nivel de moda es muy enriquecedor.

-¿Cómo recuerdas el momento en el que te invitaron?

-Me contactaron y me dijeron que estaba la posibilidad de que pudiese asistir… Me puse súper feliz, pero yo suelo tener el síndrome del impostor y pensé que no iría. Más adelante, cuando me confirmaron que iba a asistir a mi primera Fashion Week en 2023, en Milán, estaba con una amiga y me puse a chillar de la emoción (risas). Estaba cumpliendo un sueño, pero yo creía que era inalcanzable.

© FERNANDO JUNCO TELLADO

-Cuéntanos algo que no se vea en estos desfiles o alguna anécdota.

-Una anécdota que me pasó en la Fashion Week de Copenhague fue que iba cargada de maletas para facturar. Tenía que hacer una escala, y cuando aterrizaba en Copenhague sólo tenía una hora de margen para llegar al desfile. Pues bueno, llego al aeropuerto y recibo un mensaje de que mi maleta la habían puesto en otro vuelo. En ese momento colapsé, porque no tenía la maleta con los looks y solo tenía una hora hasta el desfile… Me agobié un poco, pero al final tuve suerte, y hablé con una marca para tener un look y mis amigas me dejaron maquillaje (risas).

-Debes sentirte súper orgullosa de estar viviendo estas experiencias, ¿no?

-Estoy muy orgullosa, porque llevo subiendo contenido a redes desde que tengo 10 años. En su momento era un hobbie, para mí era un juego porque me gustaba editar mis vídeos, aunque a la gente le gustaba mi contenido yo no sabía que estaba ‘creciendo’ en este mundo, porque mi primera campaña la hice años más tarde, durante la cuarentena, y fue cuando cobré por primera vez. Ahora he conseguido lo que otras influencers han tenido desde hace años, y me alegro porque yo he trabajado mucho. Es verdad que no tenía metas como llegar a una Fashion Week, pensaba que no podía conseguirlo porque era soñar a lo grande, pero al final los sueños se cumplen.

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta experiencia?

-Si te soy sincera, después de hacer varias semanas de la moda me he dado cuenta que es agotador (risas). Yo veía a otras chicas viajar todas las semanas a un sitio, y cuando comentaban que estaban cansadas pensaba que no era para tanto, pero ahora que lo he vivido lo entiendo. Al final no deja de ser un sueño, porque el que estoy super agradecida, pero como todo tiene su parte positiva y negativa y esta es que estás de un lado a otro, y no pisas tu casa en meses. Aunque repetiría la experiencia dentro de unos meses, ahora quiero estar en casa, organizando cositas y crear contenido. Pero es una oportunidad increíble.

"Empecé en redes muy pequeña y sin el objetivo de ser viral. Sé que todo llega. He crecido lento, a tener paciencia y sé que con esfuerzo se crece. Sin pausa pero sin prisa"

© FERNANDO JUNCO TELLADO

-¿Cómo es tu día a día cuando asistes a una fashion week ? Cuéntanos cómo te organizas.

-Cambia un poco dependiendo de donde te encuentres, pero en líneas generales te despiertas sobre las 8 de la mañana, porque hay tráfico. Desayuno, maquillaje y sesión de shooting con fotógrafos antes de asistir al desfile. Luego ya no paramos, presentaciones o eventos. Y por la tarde noche suele haber alguna fiestecilla, pero yo llego al hotel muy cansada y tengo que aprovechar para editar el contenido y subirlo a redes sociales. Por otro lado, me organizo los looks los días previos, para saber que quiero llevar y no agobiarme. En estas últimas fashions weeks me he hecho un planning con el Ipad, y puse una foto con el look que iba a llevar para tenerlo más visual. Me hago una especie de collage, con el look y el día del desfile.

-Tu empezaste muy jovencita en redes sociales, ¿por qué decidiste empezar en este mundo?

-Yo con diez años quería ser Youtuber porque me gustaba editar y grabar vídeos. ¿El problema? Era muy pequeña y mis padres no me dejaban mostrar mi cara. Yo les suplicaba (risas). Como al final no me salía con la mía, grababa los vídeos y los editaba pero no los subía, y al final conseguí subir vídeos pero con la cara cortada o haciendo manualidades. Cuando crecí, ya conseguí hacer vídeos más normales. Pero empecé porque me gustaba editar, al igual que a la persona que le gusta pintar cuadros, y muchas chicas de mi edad subían vídeos, no era raro. En esos años no se cobraba, como mucho te regalaban una funda para el móvil o una sudadera, no tiene nada que ver con lo que es este mundo ahora.

-¿Te arrepientes? ¿Cuál es la parte positiva y la negativa?

-No me arrepiento para nada, porque las redes sociales me han dado mucho y cuando me aburría subía vídeos y me entretenía. Gracias a ello, me pasaba muchas horas editando en verano, porque he sido autodidacta.

-¿Cuál es la crítica que más te ha dolido?

-Tengo la suerte de que no tengo mucho hate, puede que sea porque no me meto en ningún lío… Pero recuerdo que hubo un comentario que me afectó y fue el de una chica, que me comentó por Tik Tok, que el top que llevaba no me quedaba bien por los hombros, que me quedaría mejor otra cosa. Yo nunca me había fijado en mis hombros, pero desde entonces empecé a fijarme… aunque creo que el comentario no fue malintencionado.

© FERNANDO JUNCO TELLADO

-¿Cuántas horas le dedicas a tus redes?

-Todo el día. Prácticamente son 24 horas, y llevo así desde siempre, así que no sé si en algún momento me llegará a ‘consumir’. Me despierto y ya estoy pensando en las campañas que tengo que grabar o en el contenido que tengo que crear, porque últimamente estoy muy creativa y al final la mente trabaja todo el rato. Así que es pensar ideas, grabar y editar, y esto último puedo estar horas porque me gusta cuidar los detalles. Es difícil desconectar, solo lo consigo cuando voy a Huesca a ver a mi familia.

-¿Qué es lo que menos te gusta de esta profesión?

-Diría que la hipocresía y la falsedad, pero no digo por redes sino entre los influencers. He conocido a gente que por redes van de simpáticos o venden una imagen que no es, y sinceramente no hay ninguna necesidad de eso, porque hay mucho contenido o perfiles que puedas hacer. No me gusta cuando la gente intenta aparentar algo que no es.

© @luciadeluis © @luciadeluis

-¿Te obsesiona el número de seguidores?

-Tengo la suerte que como empecé tan pequeña y sin el objetivo de ser viral, sé que todo llega. He crecido lento, a tener paciencia y sé que con esfuerzo se crece. Sin pausa pero sin prisa.

-¿Crees que se puede dar una formación para ser influencer?

-Me parece una buena pregunta. Por una parte creo que no, porque es fácil hacerse viral pero es difícil mantenerse, así que creo que saber comunicar y tener algo especial es fundamental en este sector. Tienes que tener algo diferente. Si se da una formación, en mi opinión se pierde la ‘magia’ de esto, porque no comparto que solo quieras ganar dinero o seguidores, porque ese objetivo no estaba cuando yo empecé en redes. La gente subía vídeos o hacía contenido por diversión, sin pensar en un único objetivo. Pero respeto todo.

"No me inspiro en nadie en concreto, pero por la calle me fijo en los looks de la gente y tengo mucha memoria visual"

© @luciadeluis © @luciadeluis

-Por otro lado, empezaste la carrera de diseño de moda. ¿Cómo fue compaginar las redes sociales con un grado universitario?

-Mi vivencia es que en febrero, cuando termine el primer cuatrimestre, tuve que dejarla. Fue muy difícil compaginar mi profesión con la carrera, porque iba a una universidad privada donde tenía una asistencia del 80% y solo podía faltar algún día…y a nivel de trabajo es complicado. Estaba agobiada, porque al final no podía trabajar ni estudiar dando el cien por cien. Ahora, me he centrado en las redes y mi contenido creo que ha mejorado, pero eso no significa que vaya a dejar de formarme, por eso estoy haciendo un máster online. La moda me encanta y quiero aprender sobre ello, pero todo tiene su momento.

-¿Hay algún proyecto profesional que nos puedas avanzar?

-Mi meta es tener mi propia marca de ropa. Estoy estudiando para esto, y mis pensamientos todo el día van por ese camino. Es complicado, tener tiempo y encontrar al equipo adecuado.

-Por otro lado, ¿en qué o quién te inspiras para vestir? ¿tus outfits dependen de tu estado de ánimo ese día o te pones lo que te apetece y te hace estar cómoda?

-No me inspiro en nadie en concreto, pero por la calle me fijo en los looks de la gente y tengo mucha memoria visual. También mis outfits dependen de mi estado de ánimo, así que si estoy cansada o un poco triste voy más ancha, por ejemplo, pero si analizas mi look puedes saber cómo me siento ese día.

"Me despierto y ya estoy pensando en las campañas que tengo que grabar o en el contenido que tengo que crear, porque últimamente estoy muy creativa y al final la mente trabaja todo el rato. Así que es pensar ideas, grabar y editar, y esto último puedo estar horas porque me gusta cuidar los detalles"

-Cuáles son tus ‘imprescindibles’

-Voy cambiando pero ahora mocasines, bailarinas, calcetines hasta las rodillas, bermudas, camisa blanca oversize y blazer.

-¿Qué consejos le darías a una niña de tu edad que quiera vestir ‘bien’ o que esté buscando su propio estilo?

-Ponte lo que quieras, mezcla y prueba mucho para saber que te gusta y que no, no hagas caso a los comentarios y guarda inspiración de gente que te gusta como viste e intenta recrear esos looks con las prendas que tengas en casa.

© FERNANDO JUNCO TELLADO