Así es Choi Soon-Hwa, la candidata coreana de 81 años que se ha quedado a un paso de participar en Miss Universo

La modelo coreana de 81 años, Choi Soon-Hwa, ha sido la encargada de romper todas las barreras en el certamen de Miss Universo 2024, ya que ha demostrado la edad no es ningún obstáculo, ni siquiera para triunfar en el mundo de la moda. Choi se ha medido encima de la pasarela de Corea, su país natal, con mujeres mucho más jóvenes que ella y ha conseguido llegar a la final. La top veterana se ha convertido en un ejemplo de superación y un modelo a seguir para todas aquellas mujeres que quieran cumplir sus sueños, independientemente de los años que hayan cumplido.

© @soonhwa01 La modelo coreana Choi Soon-Hwa tiene 81 años

Choi Soon-Hwa finalmente no consiguió alzarse con el premio. En la final, celebrada el lunes 30 de septiembre en Seúl, Han Ariel, una estudiante de moda de 22 años; fue la vencedora. Sin embargo, la modelo asegura que no va a tirar la toalla y espera cumplir su sueño de juventud de participar en Miss Universo: “No me preocupa que me eliminen. Buscaré otra oportunidad de ingresar”, decía recientemente. Choi, que desfiló con un vestido blanco y actuó en un concurso de canto, sí se llevó el título de al “mejor vestido”.

© @soonhwa01

Divorciada, enfermera, madre de dos hijos y abuela de tres nietos



Choi Soon-hwa nació en 1943 y empezó en el mundo de la moda en la década de los 70 años. Divorciada, enfermera, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, soñaba con convertirse en modelo: “Tenía tanta envidia de las modelos que vestían ropa bonita en las revistas", recuerda en una entrevista en un periódico coreano. Pero tras su divorcio tuvo que enfrentarse a dificultades económicas que le llevaron a apartar su sueño y a trabajar como cuidadora para pagar los estudios de sus hijos.

© @soonhwa01

Portada de diversas revistas de moda

Choi ha sido portada de diversas portadas de revistas de moda y ha participado en pasarelas de su país, como en la Semana de la Moda de Seúl. “Espero que esto sirva como una oportunidad para promover la belleza interior y exterior de las mujeres coreanas mayores en el mundo. Espero poder ser de alguna pequeña ayuda en ese esfuerzo”.

© Miss Universe Korea 2024 Miss Universe Korea 2024

73 edición de 'Miss Universo 2024'

Han Ariel, al representante de Corea del Sur, se enfrentará a otras 130 candidatas al título de Miss Universo en su edición número 73. El certamen, que se celebrará el 16 de noviembre de 2024 en Ciudad de México, contará con múltiples actividades que las concursantes podrán disfrutar desde su llegada al país, a partir del 29 de octubre. La modelo que se alce con la victoria sucederá a la nicaragüense Sheynnis Palacios, que ganó la competición en 2023.