Rosario Flores felicita a su hija Lola por sus 28 años con un vídeo inédito: así es la más desconocida de la familia

Este 2 de octubre es una fecha llena de significado para Rosario Flores ya que hace 28 años se convirtió en madre por primera vez. Tal día como hoy, en 1996, llegaba al mundo Lola Orellana, a la que define como "lo mejor de mi vida, la más bonita y la más guapa". Aunque se dedica al mundo del espectáculo y tiene un gran talento para el dibujo, se siente cómoda trabajando detrás de las cámaras. Esta discreción la ha convertido en el miembro más desconocido de los Flores, pero gracias a la felicitación de su orgullosa madre hemos podido conocer más detalles de ella. "Te quiero mi vida, te quiero por encima de todo! ¡Eres mi luz, mi estrella y mi ángel, que me cuida y me guía siempre", ha dicho la artista junto a imágenes inéditas. No te pierdas el vídeo.