Natalia Álvarez acompaña a su exmarido, Rafi Camino, y a su hijo en un momento muy triste

A pesar de su polémico divorcio, Rafi Camino y Natalia Álvarez mantienen una cordial relación por el bien de su único hijo, Rafael Camino Álvarez, de 21 años. La expareja protagonizó estas imágenes de unión durante el funeral del torero Paco Camino en Madrid. Con su presencia en la iglesia, Natalia demostró su respeto y admiración por el que un día fue su suegro y el cariño que sigue sintiendo por toda la familia. Además de arropar a su exmarido y a su hijo en un momento tan triste, se mostró cercana a su exsuegra, María de los Ángeles Sanz, y a su excuñados, Marián y Francisco Javier Camino.

Rafi y Natalia se casaron el 25 de noviembre de 2001 en la Catedral de Oviedo y dos años después, 24 de septiembre de 2003, se convirtieron en padres. Se les veía tan felices juntos que nada hacía presagiar que su historia de amor tenía fecha de caducidad. En septiembre de 2009 anunciaron su separación de mutuo acuerdo. Su divorcio, en cambio, no fue tan amistoso y tuvieron que verse las caras en los juzgados. "No pido nada para mí, sólo la pensión de mi hijo", dijo Natalia en una de las vistas. "No teníamos que haber llegado a esta situación. No ha sido muy agradable. Después de diez años juntos no me ha gustado terminar así. A ver si todo se calma y podemos buscar la mejor solución para todos", señaló el torero y exconcursante de Supervivientes.

La expareja hizo todo lo posible para que sus desencuentros no perjudicaran a su hijo y lo consiguió. Rafi está muy unido a sus padres, a los que llama cariñosamente "los jefes". A sus 21 años, el joven estudia Derecho Administración de Empresas en la Universidad Cardenal Cisneros de la Complutense y sueña con convertirse en fiscal. Mientras persigue su sueño, disfruta del mundo del toro, la gran pasión que ha heredado de su padre y de su abuelo. Participa en diversas conferencias y tertulias taurinas; ha ejercido como apoderado de su primo, el novillero Rafael Camino Castro, y siempre que puede se viste de corto para torear en el campo.

Rafi, que tiene el mismo color de ojos que su abuela paterna, reside en Madrid con su madre, ya que su padre vive desde hace tiempo en Arenas de San Pedro, Ávila, en la finca familiar 'Los Caminos'.

"De mi madre destacaría lo luchadora que es. Soy su mayor fan. Siempre ha estado conmigo apoyándome y sin ella no habría conseguido nada en la vida. Es quien me ha criado y a la que le debo todo", dijo el joven en una entrevista concedida a ABC. "Mi padre es un gran confidente con muy buen fondo. Seguro que nadie te hablará mal de él porque es muy buena persona y se le quiere y respeta. Siempre está para todo", expresó.