La crítica de Rubén Ochandiano a 'Masterchef celebrity 9' por cortar una de las frases que explicaba su abandono

El día después de una entrega sorprendente y emocionante en MasterChef celebrity en la que Rubén Ochandiano abandonó de manera voluntaria las cocinas, el actor ha criticado a la organización por lo sucedido. Según ha compartido en sus perfiles lo que se vio en el programa fue solo una parte de lo que pasó pues se cortaron algunas frases de su conversación con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Según él el momento en el que dio una explicación importante sobre por qué tomó la decisión de marcharse.

© TVE

Explicó que al editar el programa se olvidaron de incluir unas palabras que repitió hasta en dos ocasiones. “Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir, me figuro que sin querer, una frase que repetí hasta en dos ocasiones” comienza aludiendo a la producción del espacio. “Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa” añade.

© RTVE

“Me parece importante y justo incorporarla al relato” apunta Rubén. El intérprete detuvo la deliberación de los jueces tras la prueba de eliminación para comunicar su decisión de marcharse de manera voluntaria. “Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien. Quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme. Estoy bien y tranquilo. Lo estoy sintiendo así y con todo el respeto y el cariño al programa Prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud. Me lo he pasado en grande con vosotros. Me cuesta muchas veces llegar a un grupo. Aquí he sentido que, en un momento u otro, con todo el mundo nos hemos visto el corazón” dijo (lo que se vio en la emisión).

© RTVE

Ya durante algunas de las pruebas Rubén, conocido por su trabajo en el cine, confesó que se veía lejos del nivel de cocina que presentaban algunos de sus compañeros. El actor no conseguía presentar recetas que gustaran y las valoraciones que recibía no eran demasiado positivas. A pesar de ello no había estado nunca en una prueba de eliminación por lo que su decisión tomó a todos, compañeros y jueces, por sorpresa.

© TVE

La edición número 9 de MasterChef celebrity ya empieza a perfilar algunos favoritos pues nombres como los de Hiba Abouk e Inés Hernand se han colado entre la lista de platos con mejores valoraciones. Sin duda el gran descubrimiento de esta edición es Pitingo, que con su simpatía, sus bromas y sus equívocos hace pasar un rato genial a compañeros y espectadores. El próximo programa promete otra sorpresa pues Cristina Cifuentes, que abandonó las cocinas tras ser expulsada por un mal plato de pasta, tiene la opción de recuperar su puesto gracias al delantal de la segunda oportunidad. Ninguno de sus compañeros conoce tal ventaja, ¿cómo reaccionarán al verla de nuevo?