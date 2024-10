Fani Carbajo, de 'La Isla de las Tentaciones', cuenta cómo están siendo los primeros días junto a su recién nacida

¡Fani Carbajo está en una nube! La influencer, de 40 años, acaba de ser mamá por segunda vez. Una niña llamada Victoria que hace las delicias de toda la familia. A pesar de que ampliar su familia es un sueño hecho realidad para la creadora de contenido, no todo ha sido un camino de rosas, ya que sufrió un parto largo y por cesárea muy complicado. “Fueron tres días con dolores por todo el cuerpo, llorando. Lo pasé muy mal. Me tuvieron que sedar, no disfruté nada”, ha explicado en su canal de Mtmad.

© @fanicarbaj

Eso sí, la que fuese concursante de La Isla de las Tentaciones y Supervivientes tiene claro que todo este dolor y esfuerzo mereció la pena por tener a su niña sana y junto a ella. Además, la pequeña Victoria se está adaptando muy bien a su hogar. “Es muy tranquila. Duerme bien, come bien y nos deja descansar”, ha detallado Fran Benito, padre de la criatura y pareja de Fani. Por todo ello, Fani no descarta la idea de volver a quedarse embarazada en un futuro.

El nacimiento de Victoria también ha supuesto un gran cambio para Emilio, el primogénito de Fani nacido de una relación anterior. El adolescente era plenamente consciente que la niña iba a acaparar gran parte de la atención, pero, aun así, está encantada con ella, y, poco a poco, se va atreviendo a asumir más responsabilidades en su papel de hermano mayor. “Lo está llevando fenomenal. “Es superprotector. La coje, cada vez tiene menos miedo. Le da muchos besitos. Cuando la mira dice lo bonita que es y lo que se parecen”.

© @fanicarbaj

Así es Fani Carbajo

Fani Carbajo saltó a la fama en la primera edición de La Isla de las Tentaciones. Al reality show de Telecinco acudió junto a Christopher, al que le fue infiel con Rubén. Fani se acabó convirtiéndo en la protagonista absoluta del programa. A pesar de sus muchas idas y venidas, la influencer y Christopher pasaron por el altar en 2022. Un enlace al que asistieron otros muchos rostros conocidos como Marta López, Oriana Marzoli y Yola Berrocal. Pocos meses después de su ‘sí, quiero’, los caminos de la pareja tomaron rumbos separados.

© GTRES

Fue en 2023 cuando Fani anunció que había comenzado a salir con Fran Benito, algo menor que ella y mecánico de profesión. La pareja deseaba convertirse en padres. Para ello, la influencer se sometió a un proceso de fecundación in vitro. En este proceso, sufrió un duro golpe al sufrir un aborto natural. “Tengo los sentimientos a flor de piel, muchas ganas de llorar”, declaró cuando, por fin, el test marcó el anhelado positivo.