Pepe Navarro habla de su recién estrenada faceta de abuelo: así se llama su primer nieto

Desde hace poco tiempo, Pepe Navarro está disfrutando al máximo algo que no había experimentado nunca: ser abuelo. El mítico presentador de 72 años recibió a finales de junio "la mejor de la noticias que me podían dar", ha dicho en relación al nacimiento de su primer nieto. Se trata del precioso bebé que ha tenido Andrea (29), la hija mayor del comunicador y de la periodista Eva Zaldívar.

© Sergio R Moreno Pepe Navarro, este lunes en la presentación del libro 'Guía para vivir sanos 120 años' del Dr. Manuel de la Peña

Hasta ahora, el que fuera conductor de Esta noche cruzamos el Missisippi no se había pronunciado sobre esta nueva faceta suya tan personal, y lo ha hecho con unas palabras que definen a la perfección lo feliz que se siente. "Estoy encantado, no sabes qué monstruito, qué maravilla, da gusto...", confesaba en declaraciones a Europa Press en un acto celebrado este lunes en Madrid.

© eva.zaldivar Lorenzo, el nieto de Pepe Navarro y Eva Zaldívar

Se le ilumina la cara a Pepe Navarro hablando del pequeño, quien también "da vitalidad y da vida" a todos los que le rodean. Tanto es así, que "yo me pego a él para que me dé energía", ha bromeado. Por otro lado, ha recordado que el chiquitín vino al mundo "hace tres meses en Estados Unidos, en Boston", por lo que "no soy abuelo, soy 'grandpa'", decía también con mucho humor, en referencia a la palabra que se usa coloquialmente en inglés (diminuto de 'grand father').

© GTRES Pepe Navarro, en una imagen de archivo

Eva Zaldívar, exmujer del que fuera estrella televisiva de los 90, desvelaba además recientemente el nombre de su nieto: Lorenzo. Así se llama el chiquitín que ha llenado de alegría a toda la familia, y que ha convertido en tíos tanto a Marlo (23 años), el segundo hijo de Pepe y Eva; como a Layla (18) y Darco (13), quienes nacieron del matrimonio del presentador y Lorena Aznar.

Fue hace dos semanas cuando la orgullosa abuela materna posaba con el protagonista durante su viaje a Norteamérica, desde la playa dándole el biberón entre sus brazos. Una estampa de lo más entrañable sobre la arena, con el mar azul y la montaña de fondo, donde su sonrisa y la de su hija Andy -como la conocen sus allegados- lo dice todo.

© eva.zaldivar Eva Zaldívar y Andrea Navarro con el pequeño Lorenzo en la playa

Juntando sus caras y mirando a cámara, en su regazo vemos al niño muy tranquilo mientras toma el alimento y está tapado con un gorrito blanco y una especie de pareo para protegerlo de los rayos del sol. "Amo", decía Eva con mucho sentimiento sobre la escena. Con anterioridad, también las habíamos visto con carrito y dando un paseo al que la periodista calificó como "un muñeco".

© eva.zaldivar Las orgullosas abuela y mamá respectivamente, con el bebé de paseo

Andrea y Luis, su marido, se casaron el 18 de junio de 2022 en Ibiza y, tras su luna de miel, emprendieron una nueva etapa en Boston. Es ahí donde el yerno de Pepe Navarro consiguió una beca MIT de investigación y el lugar que ha visto nacer a Lorezo. Andy, que siempre ha apostado por mantenerse al margen del foco mediático, también se fue a EE.UU. con trabajo. Antes de eso, estudió Empresariales y ejerció como organizadora de eventos en una cadena hotelera.