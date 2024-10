La historia de superación de Andrea Pérez, la jugadora de pádel, de 23 años, que lucha por volver a caminar

Rendirse es una palabra que no entra en su vocabulario, pero sí palabras como recuperación, progreso y autoexigencia y es que cada uno elige cómo mirar la vida y la jugadora de pádel Andrea Pérez, de 23 años, ha decidido sacar una sonrisa a la adversidad dando así una lección de superación y de entereza muy poco común para su edad.

Fue el 27 de agosto de 2023 cuando su vida cambió para siempre, al menos la vida que ella conocía hasta entonces. Andrea se encontraba disfrutando de un día con sus amigas cuando "un tropezón tonto" como ella misma lo ha denominado la hizo caer por un barranco de cuatro metros con tal mala suerte que se fracturó una vértebra que la provoco una lesión medular que la llevo directamente a la UCI.

Fue durante su estancia en el hospital y tras un primer diagnóstico cuando le dijeron que no volvería caminar nunca, sin embargo, Andrea, quien tal y como ha confesado preferiría haberse roto todos los huesos de su cuerpo en vez de esa maldita vértebra, decidió hacer lo que parecía imposible y a base de mucho trabajo, o lo que es lo mismo mucha fuerza de voluntad y rehabilitación, cada día ha ido recuperando un poquito su movilidad en las piernas y aunque aún desconoce ónde estará su límite, ella tiene claro que quiere llegar hasta el final.

Pero como ella misma ha relatado en sus redes sociales, donde se ha convertido para muchos en todo un ejemplo de superación y en un referente a seguir, este proceso no ha sido fácil y por el camino se han quedado derramadas muchísimas lágrimas, algunas en silencio como cuando comenzó su rehabilitación en el hospital de Toledo, donde conoció a la que hoy en día es una de sus mejores amigas, y otras acompañadas de sus seres queridos, quienes siempre han estado ahí para sujetarla o cuando las fuerzas le han floqueado. Pero como ella misma dice: "Lo imposible solo es un poquito más difícil".

Brillante en las pistas de pádel y estudiante ejemplar, ahora Andrea quien se considera 'la excepción que confirma la regla', solo tiene un objetivo continuar mejorando. "Realmente no sabía lo que era ser valiente hasta ahora. Luchar día tras día, aguantar el sufrimiento y el dolor y seguir hacia delante. Recordar el pasado duele más y pensar en el futuro te llena de una incertidumbre que te mata. Solo vale el presente y el esfuerzo diario" señala la deportista.

"Una cosa tengo clara, nunca más volveré a ver a una persona en silla de ruedas de la misma manera, veré a un/a luchador/a, a una persona realmente valiente e increíble, como son muchas de las personas que estoy conociendo en este camino. Todo empieza en tu mente y en la mía no hay nada más que no sea mi recuperación. Sueño con volver a sentir mis piernas arder corriendo. Siempre he pensado que superarse a sí mismo es vencer y esta es mi oportunidad para superarme ante el mayor reto de mi vida" añade. "No sé cómo acabará mi historia pero creo y confío en mí, que ahora mismo es lo más importante. Como ya dije, siempre me ha gustado jugar".