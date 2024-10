Las lágrimas de Lucía Villalón en la cuenta atrás de su delicado embarazo: 'La incertidumbre me está matando'

Lucía Villalón no oculta que su segundo embarazo no está siendo nada fácil: "Estoy pasando un final de embarazo bastante complicado, la cabeza me está pasando jugadas horribles, estoy con unos altibajos tremendos, además yo tengo un carácter bastante complicado entonces estoy un poco insoportable, lloro muchísimo, espero no ponerme a llorar, pero está siendo jorobado", han sido algunas de sus palabras en el vídeo que ha querido compartir con sus seguidores. La periodista deportiva ha confesado la angustia que está viviendo desde que supo que su segundo hijo sufría una rarísima complicación renal: "Volvemos a tener problemas en el embarazo. Lucas no iba a ser menos que Diego y también quería demostrar que es otro fenómeno. En esta ocasión no es gastrosquisis, es un riñón multiquístico y un ureterocele que si se complica implicaría una operación por punción con Lucas en mi barriga", revelaba Lucía explicando cómo ella y su pareja ya habían pasado un susto tremendo con su hijo mayor. La comunicadora y el futbolista, Gonzalo Melero, vuelven a estar viviendo la incertidumbre que supone el saber que el bebé que esperan no está del todo sano, y que será en su nacimiento cuando sepan con más certeza qué es lo que padece: "Psicológicamente, evidentemente, estoy muy afectada, así que necesito que nazca ya", ha comentado Lucía. ¿Quieres escuchar su mensaje completo? ¡No te pierdas el vídeo!