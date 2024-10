El actor Damian Lewis, de protagonista de 'Homeland' a pastor de ovejas por las calles de Londres

Al actor Damian Lewis le conocemos por sus papeles en series tan populares como Band of Brothers y, especialmente, Homeland, y es precisamente encarnando a estos personajes como visualizamos al actor. Pero ¿te imaginas al intérprete ejerciendo como pastor en pleno centro de Londres? Eso es exactamente lo que ha ocurrido este fin de semana. Damian sorprendió a los londinenses cruzando el puente de Southwark con un rebaño de ovejas, protagonizando unas imágenes muy curiosas en un día que él mismo ha definido como "excéntrico y muy británico". Hay una explicación para todo esto, y no, Damian no estaba rodando ninguna escena. Descúbrelo en este vídeo.