Entrevistamos a Ágatha Ruiz de la Prada: de su cita con Milei en su residencia presidencial a su nuevo libro

A lo largo del mes de septiembre, Ágatha Ruiz de la Prada ha viajado a Buenos Aires, Nueva York, París, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante... Y sin olvidar el desfile que ha celebrado dentro de la Madrid Fashion Week, que ha sido uno de los más aplaudidos de su carrera. Además, la diseñadora acaba de publicar Ágatha Ruiz de la Prada por Javier Salas. "Es un libro con 135 fotografías que muestran mi cambio vital y profesional", explica la artista. Lo hace antes de adelantarnos sus próximos proyectos y hacer un repaso a su intenso recorrido por todo el mundo a lo largo de todo el mes, pasando por el encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, en su residencia.

© Tadeo Jones

— Vaya forma de arrancar el curso.

— Este libro recopila mis mejores fotos. Todas son de Javier Salas, desde una que me hizo en la época de La Movida hasta las de los reportajes para ¡HOLA! No sabes cómo ha quedado de bonito. Además, tengo miles de proyectos. Voy a sacar otro libro: la continuación de mis memorias.

— ¿Qué vas a contar?

— Ya veréis. Antes, abriré la nueva tienda, que será en las próximas semanas, y tendré mi figura en el Museo de Cera de Madrid. Además, voy a viajar a México, que haré allí cinco desfiles, y a Quito (Ecuador), por otro desfile. Tengo mucho lío.

— ¿Y la mudanza a tu nueva casa?

— No lo quiero ni pensar... Va a ser dentro de poco, que estoy «agathizando» la casa y va muy deprisa.

© agatharuizdlprada

— Mientras tanto, viajando sin parar: Nueva York, Argentina...

— Ahora acabo de estar en París. Tengo dos en allí y una de ellas, que es la primera que me compré allí en la zona I, no sé si ponerla en alquiler o directamente venderla. Estoy en esta etapa de recogida... ¿Para qué quiero dos casas allí? ¿Para pagar el IVA y más impuestos? Estoy ya harta.

— Cuéntanos cómo ha ido último desfile en Nueva York

— Maravilloso. Fue en Washington Heights, que está en calle 175, pasando Harlem entero. Era la mejor zona de Nueva York, pero que empeoró con los años. Ahora lo están reflotando todo y el teatro donde se hizo el desfile, el United Palace, que es de principios del siglo pasado, ha quedado maravilloso. Allí organizaron los 15 años de Fashion Designers of Latin America y me llamaron para desfilar, que ahí tengo como una familia en Nueva York.

© Getty Images

— ¿Cómo te fue en Argentina?

— Ha sido el mejor viaje de mi vida, una maravilla: conocer a gente, recibir regalos, todos los planes... Hacía mucho tiempo que no iba y tuve todos planes todos los días. Nada más llegar, la primera noche, tuve una cena en una casa espectacular. Invité al alcalde, Jorge Macri, que es primo de Macri –Mauricio Macri, expresidente de Argentina– y es superatractivo. Vino con su mujer, María Belén [Ludueña], que es una periodista monísima. Tuvimos mucha conversación sobre el psiconaálisis.

— A Buenos Aires viajaste por una exposición, ¿verdad?

— Creía que iba a hacer un desfile en Buenos Aires. Pero el 31 de julio nos llamaron para exponer e hicimos una exposición de dibujos y de telas en el Centro Cultural La Recoleta, que es algo que quería hacer desde hace veinte años. Como me hice muy amiga de la mujer del alcalde la primera noche, ella inauguró mi exposición al día siguiente «agathizada». Vinieron como cuatrocientas personas y muchísimos amigos argentinos... Por ejemplo, [el interiorista] Luis Galliusi. Luego, había más de 30 periodistas... Imagínate cruzar el charco y que te reciban de esa manera.

© Tadeo Jones

— Como una estrella de Hollywood.

— En esa misma presentación, me dieron el título de Huésped Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y me nombraron también Primera embajadora mundial de la moda. Un recibimiento alucinante. Luego, le comenté al alcalde que me encantaba la serie «El encargado» y que quería ver el portal que sale en la serie. Llamaron a [Guillermo] Francella –el protagonista– y me envió un mensaje. Encantador.

— También conociste al presidente de Argentina, Javier Milei.

— Le comenté a un amigo que vive allí que me encantaría conocer a Milei. Primero, me llevó al programa político más importante del país e hice un programazo con Goodrich y todos políticos. Se pusieron las redes... Y esa noche, me llamó Milei.

© agatharuizdlprada

—¿Ahí fue cuando quedasteis?

— Antes, presenté mis memorias y vino Yuyito [González], que es una «vedette» y una periodista que lleva mes y medio con Milei. Al terminar la presentación, Yuyito y yo nos fuimos en su coche a la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside el presidente de Argentina. Son 35 hectáreas en medio de la ciudad... Imagínate.

— Como La Moncloa, en España.

— Yuyito me dijo que así conocía Olivos, pero le contesté que había estado el año pasado con la entonces primera dama [Fabiola Yañez], la mujer del expresidente Alberto Fernández. En televisión, se volvieron locos cuando sacaron mi foto con Fabiola en Olivos y me enteré de que ella había denunciado a su marido –Fernández– por malos tratos. En Argentina no se habla de otra cosa y, claro, me convertí en la mujer de moda (ríe).

— ¿Cuándo conociste a Milei?

— Cuando llegamos a Olivos, después de la presentación de mi libro. Él estaba en chándal y pasé dos horas. Me hubiera quedado más tiempo, porque Milei es simpatiquísimo.

— ¿De qué hablaste con él?

— Es un hombre atractivísimo, con una personalidad desbordante. Habla con el de Tesla, Zuckerberg, Bolsonaro... Otro nivel. Ha puesto un ministerio con un profesor de Harvard para quitar leyes. Cada día quitan dos o tres. Luego, hablamos del Papa... De todo. Fue increíble.

© Tadeo Jones

— Has dicho que ha sido la conversación más interesante de tu vida.

— Sí, porque es un hombre fuera de lo normal. Los políticos son aburridísimos, pero Milei es un personajazo y me tenía cautivada. Al día siguiente, me entrevistó su mujer; por la tarde, la del alcalde de Buenos Aires y, luego, tuve otra entrevista. Una locura. Luego, todo el rato con mi foto con Fabiola. Yo iba por la calle como si fuera Evita. Entre unas cosas y otras, el viaje a Argentina fue divertidísimo.

— Con todo tan politizado, ¿no temes posicionarte y las consecuencias?

— No me da miedo. No podemos estar todos tan cagados de miedo. Pero, oye, que también estuve en otro viaje con Pepe Mújica. Cuando te surge la oportunidad de conocer al tipo que está cambiando Argentina y que se ha creado este movimiento libertario, que me encanta... Ahora se me han tirado encima todos los periodistas y toda la izquierda, pero hay que ser valiente. Estoy muy en contra del pensamiento único