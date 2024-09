Los detalles y las fotos de la discreta boda de Inés Ybarra y Jaime Ardid Martínez-Bordiú, en Segovia: el vestido, invitados y ausencias

Este fin de semana, tal y como estaba previsto, Inés Ybarra y Jaime Ardid Martínez-Bordiú han sellado su amor con un discreto enlace en Segovia. Una boda cuyos detalles los novios trataron de llevar en el más absoluto secreto ,pero que en las últimas horas han ido trascendiendo de boca de algunos de sus invitados.

Rodeados tan solo de sus más allegados, los novios lo tenían claro: "querían una boda íntima que en ningún caso sobrepasara los 80 invitados", aseguraban hace unas semanas a ¡HOLA! personas del círculo más cercano a la pareja. "A pesar de que provienen de entornos grandes, la idea era reunir solo a los imprescindibles con el objetivo de mantener la magia de un momento tan especial para ellos", continuaban.

Por ello, desde el principio la idea fue celebrar el enlace en el interior de la casona medieval propiedad de la familia de la novia en Segovia. Una suerte de fortaleza a la que no podrían tener acceso miradas indiscretas. No obstante, no fue del todo así. Los novios contentaron la curiosidad de los vecinos dándose un auténtico baño de multitudes por las calles del casco antiguo, vestidos de novios y seguidos de una tuna que iba amenizando el agradable y divertido paseo hasta su destino.

Los invitados que formaban parte de esta comitiva, grabaron y bailaron los grandes éxitos que la tuna iba interpretando para gran deleite de los novios, "pletóricos de felicidad", en palabras de algunos de los presentes.

Para la ocasión, la novia, Inés Ybarra, fue fiel a sus estilo decantándose por un sencillo y elegante diseño compuesto por dos piezas: un vestido palabra de honor, de corte recto y tejido liso y una capa a juego que más tarde se quitó para disfrutar de la fiesta. Un chocker en el cuello fue la joya más llamativa que lució. Minimalismo y sofisticación que completó con un original ramo de calas que formaban una gran espiral con sus largos tallos.

El novio, Jaime Ardid, huyó de convencionalismos y sustituyó el chaqué por un traje de chaqueta azul marino que para sorpresa de todos combinó con unas zapatillas deportivas oscuras.

"Fue una boda mucho más informal que una boda al uso. Huyendo de convencionalismos y tradiciones arraigadas. Querían que cada minuto de su boda respirase su propia esencia y así fue. De la decoración al menú, pasando por el dress code de los invitados, todo sugería que los invitados se encontraban dentro del universo de la pareja, donde han construido este amor que les ha llevado al altar este sábado", continuaban las fuentes consultadas por ¡HOLA!.

Entre los invitados más conocidos, no faltaron Pilar Medina Sidonia, que acudió acompañada por su hijo, Tomás Terry, Maximiliano de Habsburgo, ya que el novio es vicepresidente de la Fundación Recal o Ana Gamazo Hohenlohe. Tampoco faltaron grandes amigas de la novia como las hermanas Ordovás Lladó, que nos mostraron en sus redes algunos detalles de la fiesta o Fernanda (Ferchi) de la Puente.

También hubo algunas ausencias, como las de algunos tíos del novio como Jaime Martínez-Bordiú, Francis Franco o Carmen, así como algunos primos que por causas que no han trascendido no pudieron acompañar a Jaime Ardid en su gran día.

Un enlace que une dos sagas

Inés Ybarra es una reconocida artista proveniente de una potentada familia española. La novia es una de las tres hijas fruto del matrimonio entre el periodista Enrique Ybarra, expresidente de la Fundación Vocento e hijo del empresario secuestrado y asesinado por ETA Javier de Ybarra y Bergé, y Ernestina Pasch, que lamentablemente no pudo estar presente ya que falleció hace años víctima de un cáncer "muy agresivo" a la edad de 52 años. Su recuerdo, según apuntan algunos de los invitados, estuvo muy presente en el gran día de su hija, como lo está siempre.

Él es Jaime Ardid Martínez-Bordiú, el hijo mediano de Mariola Martínez-Bordiú y Rafael Ardid Villoslada, la rama económicamente más fuerte de la familia Franco si ponemos el foco en el aspecto financiero y empresarial.

Belén Ordovás Lladó con Fernanda de la Puente © REDES SOCIALES Justina Bustos

Una gran proyección en el mundo de los negocios en la que los tres hijos fruto de este matrimonio se han consolidado como los auténticos 'reyes del ladrillo' tras varias operaciones de éxito en la capital y que les han hecho amasar una fortuna que sobrepasa los 40 millones de euros. Esa gran proyección es inversamente proporcional a la personal, de la que poco o nada se sabe. Alejados del ojo público desde niños, los tres han desarrollado sus vidas al márgen del cuché donde algunos de sus familiares se desenvuelven con soltura. Y eso que sus conexiones personales son también conocidas.

Javier, el pequeño, se casó hace apenas 4 años con la mexicana Fernanda Estevez Hinojosa, en Oaxaca (México), en una boda por todo lo alto en la que se cumplieron todas las tradiciones habidas y por haber: él llevó chaqué, fue acompañado al altar por su madre, Mariola Martínez Bordiú que lució una gran peineta con mantilla blanca y la novia visitó ni más ni menos que de Caprile.

Inés, en una imagen de archivo © FERNANDO JUNCO Jaime Ardid

Era la tercera vez que la más discreta de los nietos de Franco ejercía de madrina. En 2004, acompañó a su hijo Jaime en su primer enlace con Carmen Panadero Reyes en el pazo de Meirás y en 2005 en la boda de su otro hijo, Borja, el mayor, con María Ruiz Vega en la ermita de la Virgen de Alarcos, en Ciudad Real.

De todos ellos, es Jaime el que ha rehecho su vida junto a Inés Ybarra, que es ya una más en su inmensa familia política.