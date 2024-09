La espectacular transformación de Ethan Suplee, de 'Me llamo Earl', tras perder 115 kilos

"No puedo decir que perder peso me haya hecho más feliz. Solo creo que lograr algo que me propuse me ha dado una cantidad de felicidad bastante grande", con estas palabras ha comentado Ethan Suplee su espectacular transformación física en una entrevista para People. El actor de la mítica comedia Me llamo Earl, vivió su época de mayor éxito interpretativo entre la década de los 90 y los 2000, un momento de su vida en el que llegó a pesar más de 250 kilos. “Salía por la noche con mis amigos, por ejemplo, y no comía nada. Luego, de vuelta de la discoteca, me zampaba tres hamburguesas completas antes de dormir”, comentaba en su entrevista explicando cómo los malos hábitos dominaban su día a día. Gracias a su mujer, Brandy Lewis, Ethan adquirió una vida mucho más saludable basada en el práctica de ejercicio físico y una buena alimentación: “Nunca hubo un momento, ni una sola vez, en que me sugiriera perder peso... Fue solo que con todo el amor me estaba dando, sentí que había llegado al estado mental adecuado para hacerlo”, ha confesado. Ahora el intérprete de 48 años se ha convertido en un modelo a seguir para muchos de sus seguidores que ven cómo ha conseguido perder más de 115 kilos, y convertirse en una personas con unos hábitos mucho más sanos. ¿Quieres ver en qué ha consistido su sorprendente cambio físico? ¡No te pierdas el vídeo!