Mandy Moore y la bonita conexión con su personaje de 'This is Us' tras el nacimiento de su tercera hija

Cuántas veces hemos hablado de historias de ficción que traspasan la pantalla. Hay guiones que se han escrito para películas o series de televisión y que sus protagonistas terminan viviendo en carne propia, y si no que se lo pregunten a Mandy Moore, que ahora está aún más unida con su personaje de This is us. Mandy interpretaba a la dulce Rebecca Pearson, quien tenía tres hijos (Kate, Kevin y Randall) a los que llamaba cariñosamente "los supertres".

© mandymooremm

Pues bien, en la vida real la actriz se ha convertido no solo en madre de tres hijos sino también de dos niños y una niña. Esta bonita conexión ha sucedido después del nacimiento de su tercera hija. La propia actriz ha utilizado sus redes sociales para presentar oficialmente a la pequeña Louise Everett, quien vino al mundo el pasado 25 de septiembre.

© mandymooremm

© mandymooremm

"¡Lou está aquí! Llegó feliz, sana, rápidamente y justo a tiempo para la temporada de Virgo. Es la niña de nuestros sueños y sus hermanos mayores ya están tan obsesionados con ella como nosotros. Estamos infinitamente agradecidas por nuestra familia de 5 (y nuestros propios 'supertres')", ha escrito haciendo un guiño a la serie.

© mandymooremm

En las imágenes puede verse la preciosa bienvenida que tuvieron al llegar casa, que estaba decorada con globos de diferentes colores, carteles... y la alegría no solo de Mandy y su marido, el músico y productor Taylor Goldsmith, sino especialmente de sus dos hijos mayores: August 'Gus', de 3 años, y Oscar 'Ozzie', que en unas semanas cumplirá dos años.

© mandymooremm

La que fuera protagonista de Un paseo para recordar, ¡Porque lo digo yo!, Midway o Princesa por sorpresa ha compartido con mucha ilusión algunos de los momentos tan entrañables que han vivido en familia durante estos días. Incluso un precioso vídeo de su hijo mayor dando besos a su hermana en el que se le escucha decir que: "Huele a miel".

© mandymooremm

Con la llegada de Lou, Mandy Moore ha cumplido su deseo de tener una niña. Hace unos meses conceció una entrevista a E! News en la que confesaba que quería tener más hijos porque le encantaba la idea de tener "una familia más grande". "No sé qué estará pensando mi marido. Seguramente dirá: '¿Quéééé? ¡Qué locura! Es muy difícil'. Y lo es. Es muy difícil", aseguró. Sin embargo, la actriz no perdió la esperanza de volver a quedarse embarazada y que, esta vez sí, pudiera tener una hija.

© mandymooremm

Mandy y Taylor se casaron en el año 2018 en una sencilla ceremonia que celebraron el jardín de su casa en Los Ángeles. La novia causó sensación con su espectacular vestido rosa de Rodarte y, por supuesto, la música estuvo muy presente. "Me siento muy comprendida y apoyada por él. He encontrado a la persona adecuada y sé que podemos enfrentarnos juntos a cualquier cosa", dijo.