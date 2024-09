Constanza Villar-Mir, la novia del fin de semana que ha heredado el éxito emprendedor de su familia: su proyecto soñado y una gran pasión

Este fin de semana, la temporada de bodas continúa con el ritmo frenético con el que arrancó de nuevo tras el verano hace unas semanas. Tras un septiembre repleto de enlaces, octubre no se queda atrás y si el pasado sábado fueron la princesa Teodora de Grecia, en Atenas, y Ana Cristina Portillo, en Jerez, quienes protagonizaron dos de las bodas más seguidas del otoño, este fin de semana le toca el turno a Constanza Villar-Mir.

Tal y como hemos relatado en estas mismas páginas, la hija de Juan Villar-Mir de Fuentes–hijo del fundador de la hoy conocida como OHLA– y Cristina Palacios, se casará el 5 de octubre en Sevilla en un enlace que promete ser tan romántico como concurrido con Daniel, su novio desde hace años.

Una boda cuyos detalles hemos seguido desde ¡HOLA! con atención y que nos ha despertado el interés por la novia, Constanza, que ha heredado el espíritu empresarial de su familia convirtiéndose en toda una emprendedora de éxito.

Cons, como la llaman en casa, cumplió hace años su deseo desde pequeña. “Cuando de niña me preguntaban qué quería ser de mayor, recuerdo que siempre (y siempre es siempre) contestaba: pastelera…”. Y eso es lo que es a día de hoy.

Fundadora de Delacos, una pastelería que funciona con encargos online para todo tipo de eventos, comenzó esta aventura "con ganas y mucho, mucho esfuerzo" y sobre todo, siguiendo el lema que reza ‘quien algo quiere, algo le cuesta', confiesa la propia Constanza en su página web.

Tras estudiar Administración y Dirección de Empresas en CUNEF y centrarse en encontrar alguna salida laboral relacionada con el Marketing, finalmente, Constanza salió de su zona de confort y apostó por su gran pasión, la repostería, matriculándose en uno de los cursos más exigentes de Le Cordon Bleu, que superó con éxito tras mucha dedicación y esfuerzo.

“Tras dos años inmersa en el mundo del marketing del gran consumo, decido escuchar al «Pepito Grillo» que todos llevamos dentro y que me invitaba y animaba a estudiar lo que realmente me gustaba. Pasados unos meses, me titulé como Chef de Pastelería con Mención de Honor por la gran y prestigiosa Escuela Le Cordon Bleu Madrid. Agradecida y motivada por los chefs que me impartieron clase decido continuar con mi camino y me pongo a perseguir ese sueño que os comentaba que tenía desde pequeña: llevar mi ilusión por la pastelería y la cocina hasta vuestras casas, creando así con mucho esfuerzo y trabajo Delacos”. Un sueño que se hizo realidad y en el que hoy vive inmersa.

“He preguntado varias veces a mis padres y abuelos si saben de dónde puede venir esta ilusión y no saben responderme. Para mí que fue de alguna película que veía con mi padre de pequeña” continúa.

“Delacos parte de la ilusión desde el primer momento. Ilusión por el proyecto, por el camino que empezaba, por cada uno de los momentos que iba a vivir y que me esperaban en esta nueva aventura. Un sentimiento que intentamos transmitir en cada uno de los pedidos que recibimos y que creemos que nos hace especiales”.

Un camino nada fácil en el que ha contado siempre con el apoyo de su prometido, Daniel, con el que en apenas unos días dará un paso más en su solvente relación pronunciado bien alto el esperado ‘sí, quiero’ en la parroquia de Santa Ana, en Triana.