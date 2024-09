La gran reunión familiar de los Prat para celebrar el cumpleaños del hijo mayor de Andrea, de 8 años

Debido a su esfuerzo, trabajo y rigurosidad, los Prat se han convertido en una de las familias más populares del panorama periodístico de nuestro país y llevan el apellido de Joaquín, el que será siempre uno de los presentadores más recordados de nuestro país. Han conseguido ganarse el cariño y la admiración de la gente, y lo más importante y difícil, han sabido mantenerlo a lo largo de los años. El clan se ha reunido esta semana para celebrar un evento muy importante dentro del núcleo familiar: el cumpleaños del hijo mayor de Andrea Prat.

Ha sido la menor de los hermanos Prat la encargada de compartir los mejores momentos de esta celebración familiar en su perfil público. En la primera fotografía del carrusel de instantáneas que ha mostrado vemos a Andrea junto a su marido, Jacobo Millán — con quien se dio el 'sí, quiero' en Valencia en junio de 2015 — junto a sus tres hijos: Mauro, el feliz cumpleañero, Hugo, el hermano mediano, y la pequeña Gala, quien acaba de cumplir su primer año de vida el pasado 24 de agosto.

Junto a esta preciosa estampa familiar la reportera ha escrito unas palabras dedicadas a su primogénito: "¡¡¡Muchas felicidades Mauro!!! 25.9.2016 ¡Gracias por empezar nuestra mejor aventura hace ocho años! Tienes el corazón más grande del mundo Te queremos". Además, también ha querido hacer referencia al pastel que le han preparado a su pequeño en la pastelería Raymi Cakes, ya que como podemos ver en la fotografía que acompaña estas líneas, es una tarta personalizada con el escudo y una bufanda del Atlético de Madrid, el equipo de sus amores, y unas zapatillas de tacos especiales para futbolistas. Además, en ella también aparece el nombre del cumpleañero: Mauro.

© andrea.prat

Una celebración en la que como no podía ser de otra forma, no han faltado ni los hermanos de Andrea ni su madre. Marianne Sandberg, la matriarca del clan, no puede estar más feliz con la familia y vida que han decidido llevar sus hijos. Se ha convertido en una orgullosa abuela de sus siete nietos: Mauro, Hugo, Gala, hijos de Andrea; Joaco, hijo de Joaquín; Adriana, Alejandro, y Amaro, hijos de Alejandra. Además, para la menor de los hijos del recordado presentador de televisión, quien trabaja como reportera en Telemadrid, su familia y estos momentos juntos son lo más importante, algo que siempre ha tenido claro y que reafirmó cuando padeció -y superó- un cáncer de tiroides hace unos años.