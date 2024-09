Muere Eduardo Xol, actor de telenovelas y diseñador, tras ser apuñalado en su casa

No hay palabras ni explicación para describir una pérdida de tal calibre. El mundo del entretenimiento en Estados Unidos y Latinoamérica llora hoy la muerte del actor y diseñador Eduardo Xol, conocido por su participación en Extreme Makeover: Home Edition y la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma tras no haber podido superar las graves heridas sufridas tras ser apuñalado en su apartamento en Palms Springs, California.

© Getty Images

El intérprete, de 58 años, fue atacado el pasado 10 de septiembre en su propia casa alrededor de las 6 de la mañana por un sujeto, de 34 años, natural de e Cathedral City, California que ha sido identificado como Richard Joseph Gonzales, y quien, actualmente, se encuentra detenido y acusado de asesinato.

Fue el propio actor, quien según ha confirmado la familia falleció el pasado día 20 de septiembre, quien llamó a emergencias y trasladado con pronóstico grave al hospital Desert Regional Medical Center. A pesar de que en aquel momento Xol no fue capaz de identificar a su atacante, las autoridades pronto detuvieron a Gonzales, quien en un intento de buscar una coartada se puso en contacto con la policía afirmando haber sido agredido por el actor.

© Getty Images

Xol, de raíces mexicanas, aunque nacido en Los Ángeles el 19 de febrero de 1966, era una personalidad muy querida en el mundo televisivo, donde se había hecho un hueco a base de mucho esfuerzo y trabajo. Antes de triunfar como diseñador y estrella de la pequeña pantalla estadounidense , fue cantante y también fue actor de la película Bravo y las telenovelas Acapulco: cuerpo y alma, La jaula de oro y Sentimientos ajenos.

Mayor de tres hermanos ( una de ellas enferma de lupus) Xol llegó a la cúspide de su fama después de unirse al elenco del reality Extreme Makeover: Home Edition basado en la reforma de casas express en 2007 y permaneció en él hasta la octava temporada emitida a lo largo de 2021.

© Getty Images

Como era de esperar la noticia de su muerte ha causado una cadena de reacciones así como un sinfín de mensajes de condolencia entre los que destaca el de Richard Pérez-Feria, editor de The Mountains y gran amigo del actor. "Resulta casi incomprensible que escriba este post como despedida a alguien que ha estado tan presente y que es tan importante en mi vida", escribió Pérez-Feria. "Cuando me enteré de que Eduardo Xol había fallecido, me quedé paralizado. Era imposible procesar esa información porque no cuadraba con mis miles de experiencias con él" añadía.

"Por favor, no me pregunten cómo ni por qué en este momento... lo que más importa es quién era: un amigo, hermano, hijo y compañero lleno de talento , hermoso y apasionado... Envío mucho amor en este momento horrible a su círculo de amigos y familiares que lo amaban tanto. Lamentablemente, el mañana no está asegurado. Ámense unos a otros. Descansa en paz, Eduardo".

La familia, que aún está intentando asimilar su pérdida, han pedido que en lugar de enviar flores, se hagan donaciones a Lupus Foundation of America para ayudar a otros pacientes de lupus como, Monica Cajayon, la hermana de Xol, a la que el intérprete tanto ayudo.