La doble celebración de Sergio Busquets y Elena Galera: padres por tercera vez días después de comprometerse

¡Ya son familia numerosa! Sergio Busquets y Elena Galera se han convertido en padres de su tercer hijo, un niño llamado Romeo que vino al mundo el pasado 24 de septiembre y a quien han presentado con un tierno vídeo. El futbolista y su pareja, que viven en Miami y ya eran padres de Enzo y Levi, han asegurado que se encuentran "en una nube", y no es para menos. Las buenas noticias no llegan solas, al menos en su caso, y hace tan solo unos días anunciaban su boda a sus seguidores. Él le organizó una romántica pedida de mano y ella no lo dudó ni un segundo: "Claro que sí", respondió. Una etapa de alegrías para el futbolista y su esposa, que iniciaron el año pasado su nueva vida al otro lado del charco tras el fichaje del deportista por el Inter de Miami.