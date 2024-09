Mery Turiel se convierten en madre por primera vez y habla de su parto 'mágico y extraordinariamente raro'

La felicidad de Mery Turiel Soler es plena tras convertirse en madre. La influencer valenciana, que ya está en casa iniciando una nueva y apasionante etapa, ha anunciado el nacimiento de su bebé, que se ha producido de una manera muy singular. "Y llegaste al mundo de la manera más especial posible (un parto velado, algo mágico y extraordinariamente raro) convirtiéndome en tu mamá y en la mujer más feliz del mundo", ha dicho abriendo su álbum personal y mostrando varias imágenes de las primeras horas con su pequeño en el hospital.

"Ayer volviendo a casa solo podía sentir un agradecimiento enorme por todo lo vivido estos días. Por la familia que estoy creando y lo feliz que ha hecho ya este bebé a tantas personas. Bienvenido al mundo. Por favor mundo, sé bueno con él", ha dicho Mery, que se ha convertido en una de las grandes referentes de moda y lifestyle de nuestro país desde que hace ocho años aterrizó en las redes sociales, tras estudiar Administración y Dirección de Empresas.

© @meryturiel

Mery ha mantenido la actividad hasta el final. Hace solo tres días, de hecho, compartía unas imágenes en las que hablaba de un presentimiento que se ha hecho realidad y de los cambiios derivados del embarazo. "Presiento que estas van a ser mis últimas fotos embarazada. El embarazo es una sacudida muy grande que trae muchos cambios tanto físicos como mentales. Hay días en los que lo llevas genial y otros días son un poco más oscuros, pero estoy tremendamente agradecida a mi cuerpo por el trabajo que ha hecho estos meses. Por haber cuidado, alimentado y hecho crecer al bebé, por ser hogar de una nueva personita y darme la oportunidad de convertirme en mamá. Somos increíbles chicas", aseguraba.

Considera que la maternidad ha llegado en un momento muy bonito de su vida. "Siempre he sido bastante madura, pero ahora siento que he vivido todo lo que tenía que vivir antes de ser madre. Me siento preparada", aseguraba. Durante el embarazo, que anunció en abril con un emocionante vídeo grabado en Nueva York, Mery reconocía que vivía la dulce espera con miedo, pero sobre todo con muchas ganas: "La ilusión puede con el resto de sentimientos". También avanzaba que su hijo no tendrá exposición en redes sociales porque "yo he elegido esta profesión, pero esa persona no es libre de escoger".

Las felicitaciones de sus amigas ¡y tres futuras mamás!

La influencer cree que el mejor regalo que le ha dado el trabajo es poder compartirlo con su hermano Max, pero su profesión también le ha permitido conocer a muchas personas que han pasado a formar parte de su vida y que ahora han celebrado el nacimiento de su bebé. "Enhorabuena, amore", ha dicho Teresa Andrés Gonzalvo; "Enhorabuena Mery!! Vas a alucinar!! Disfruta mucho que pasa muy rápido", ha escrito Dafne Fernández; "Aún no me lo creo. Las ganas de abrazaros son...", ha indicado Ana Moya; " Enhorabuena cielo", ha puesto Marta López Álamo. También han trasladado sus mejores deseos otros rostros conocidos como Dulceida, Anabel Pantoja y Marta Riumbau, quienes próximamente también serán madres.