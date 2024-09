El potente discurso de Meryl Streep sobre los derechos de las mujeres en Afganistán que ha dado la vuelta al mundo

Meryl Streep ha demostrado en incontables ocasiones que es mucho más que una oscarizada estrella de Hollywood. Es también una activista, abanderada de las causas sociales, férrea defensora de los derechos humanos, y no duda en alzar la voz ante las injusticias, consciente del alcance que tienen sus palabras. En esta ocasión, su discurso durante la proyección del documental The Sharp Edge of Peace en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado la vuelta al mundo. En la Sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, la actriz ha dado un paso al frente por los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, solicitando la intervención de la comunidad internacional. "Hoy, en Kabul, un gato tiene más libertad que una mujer. Una ardilla tiene más derechos que una niña hoy en Afganistán", ha declarado, y sus palabras han sido muy aplaudidas. Escucha su potente discurso completo en este vídeo.