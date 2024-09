El vídeo viral de Chris Martin cantando disfrazado en un karaoke, ¡irreconocible!

¿Te imaginas estar disfrutando de una noche en un karaoke, que un espontáneo turista suba al escenario a cantar un tema de Coldplay... y que resulte ser el mismísimo Chris Martin? Esto es exactamente lo que ocurrió el pasado sábado en Las Vegas. Quienes estaban pasando la velada en el karaoke Dino's se quedaron boquiabiertos al ver que un hombre vestido de traje, con peluca, gafas y un globo rojo en la mano interpretaba el tema All My Love de forma idéntica al cantante de Coldplay. Algo lógico, teniendo en cuenta que, en efecto, se trataba de Chris Martin, quien, al terminar su canción, se quitó su disfraz dejando al descubierto su verdadera identidad. ¿Quieres ver este momentazo y saber el motivo de la inesperada actuación del artista? No te lo pierdas en este vídeo.