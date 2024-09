Alejandra Martos posa con el hombre de su vida: su hijo Carlos, de 18 años

Alejandra Martos no quiso perderse el estreno de la película Joker: Folie à Deux, la secuela del éxito de 2019 con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como Joker y Harley Quinn. La restauradora, de 50 años, acudió al Teatro Real de Madrid con su hijo Carlos, que cumplió la mayoría de edad el pasado 3 de enero. "Soy seguidora del Joker, pero, sobre todo, es muy seguidor mi hijo. Vengo, en realidad, acompañándole a él", dijo Alejandra a Europa Press.

© GTRES

La hija de Raphael y Natalia Figueroa no puede estar más orgullosa de sus hijos, Manuela, de 21 años, y Carlos, nacidos durante su matrimonio con el empresario Álvaro Arenzana, hijo de los Condes de Fuente Nueva, de quien se separó en 2020. "Mis hijos son lo mejor que tengo. Ya tienen una edad que puedes ir con ellos a cualquier lado. Son unos hijos estupendos, buenos niños. Luego cada uno tiene sus cosas y una es madre y a veces toca regañar, enfadarse y otras toca estar fenomenal", contó. Además, entre risas, aseguró que Carlos era el hombre de su vida. "Sí, si. Totalmente".

En una entrevista concedida a ¡HOLA!, Alejandra desveló cómo era como madre. "Cuando mis hijos eran pequeños, era protectora. Pero siempre he querido que aprendan equivocándose. He intentado darles seguridad, pero nunca les he impedido hacer nada. Y ahora son mayores y tenemos una relación muy buena. No somos amigos, porque no creo en la amistad entre padres e hijos y ellos ya tienen sus propios amigos, pero tenemos una excelente relación. Seguramente, si les preguntas a ellos, te dirán que soy estricta", declaró. Sobre el papel de su padre como abuelo, la restauradora del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid señaló: "Cuando está en Madrid, mi padre es una persona muy de su casa, de estar con su gente. A él y a mi madre les encanta tenernos en su casa, les gusta tener a su tribu cerca. Afortunadamente, a nosotros nos gusta ir. Vamos casi todos los fines de semana".

© Europa Press

No sabemos si Carlos seguirá los pasos artísticos de la familia o se decantará por seguir con sus estudios como ha hecho su hermana, que quiere ser psicóloga. A pesar de su juventud, Carlos, según dijo su madre en ¡HOLA!, "tiene alma vieja y escucha clásicos que le encantan a mi padre: Frank Sinatra, Johnny Cash…". Además, tanto él como Manuela son muy bromistas. "Las payasadas de mis hijos me arrancan carcajadas. ¡No fallan! Afortunadamente, somos una familia que se ríe mucho", confesó Alejandra.