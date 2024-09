El legado de Elena Huelva, un año y medio después de su muerte

Elena Huelva murió el 3 de enero de 2023 a casusa de un sarcoma de Ewing, un tipo de tumor que se forma a partir de cierta clase de célula en el hueso o el tejido blando, que se llevó por delante la vida de la joven que se hizo conocida en redes sociales por la naturalidad con la que narraba las fases de su enfermedad. Eso le hizo ganarse el cariño de miles de seguidores que empatizaron con su historia y su incansable lucha contra el cáncer. Ahora que se estrena el documental sobre su historia en RTVEplay, su hermana Emi, su inseparable compañera, ha declarado que: "Mi hermana me enseñó muchísimas cosas, pero también me ha dejado muchas cosas por hacer y para continuar con su legado. Poder ayudar a los demás y poner de mi parte en todo esto me ayuda a seguir".

© @elenahuelva02 Elena Huelva con su hermana Emi

© @elenahuelva02 Elena Huelva

Una beca de investigación que lleva su nombre

La hermana de Elena tiene claro que el documental 'Mis ganas ganan', puede ayudar a mejorar la situación de las personas enfermas de cáncer y a sus familias: "A mí hermana le tocó vivir esto y pudo transformar lo que le estaba ocurriendo en algo bonito y positivo para ayudar a los demás. Ella dejó eso ahí, dejó algo muy grande hecho y yo, con todo mi amor y todo el respeto, sigo haciéndolo crecer un poquito más y transformando todo lo que me ha ocurrido en poder ayudar a los demás, que eso siempre ayuda". Además, Elena dedicó buena parte de su tiempo a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación sobre esta tipo de cáncer y colaboró con numerosas organizaciones y consiguió que se instaurara una beca de investigación que lleva su nombre.

© @elenahuelva02 Elena Huelva con Manuel Carrasco

'Mis ganas ganan', su lema de vida

"Mis ganas ganan" se convirtió en el lema de vida que Elena Huelva llevó por bandera mientras contaba a través sus redes sociales su día a día conviviendo con el Sarcoma de Ewing que tristemente le costó la vida hace año y medio; la misma enfermedad que padeció el hijo de Ana García Obregón, Aless Lequio. Elena contagió su optimismo y sus ganas de vivir, logrando que sus seguidores fueran conscientes de que hay que exprimir cada minuto como si fuera el último. Todo esto se ve reflejado en el documental que se estrenó en el mes de abril en cines y ahora llega a RTVEplay: "Tenemos la obligación de disfrutar por los que ya no están aquí", explicaba su hermana en la presentación del montaje dirigido por José Luis Hernández Arango.

© @elenahuelva02 Elena Huelva con Aitana

Artistas y cantantes que se hicieron grandes amigos

El documental recoge los testimonios de las personas más cercanas a Elena, lideradas por su hermana Emi, continuadora del legado tan importante que Elena dejó. A los testimonios de la familia se suman las declaraciones de algunos rostros públicos que la conocieron y se contagiaron de su vitalidad y su cariño como Manuel Carrasco, que le dedicó tantas canciones, Eva González, Aitana Ocaña y Toñi Moreno, entre otros. Aparece además el equipo médico que la trató, entre ellos, los oncólogos Ignacio Gutiérrez, Eduardo Quiroga y Claudia Valverde. El director ha señalado que quería encontrar el equilibrio entre lo didáctico y lo entrañable para que así "el documental entretuviera y diera una lección de vida".

© @elenahuelva02 Elena Huelva con Sara Carbonero

Su precioso vínculo con Sara Carbonero

Con Sara Carbonero creó un precioso vínculo que comenzó por una casualidad. La periodista la escribió alguna vez por redes sociales, pero un día se cruzaron dos veces en la Gran Vía de Madrid y todo cambió. Se dieron los teléfonos y comenzaron a escribirse, a hacer planes... La exmujer de Iker Casillas definía a su amiga con palabras como generosidad, coraje, bondad y energía. Además, destacaba que "es de héroes sonreír cuando el corazón llora", y la sonrisa de Elena ha brillado incluso en los momentos más difíciles, cuando ella misma se encargaba de sostener y animar a su entorno; un legado que sigue muy vivo año y medio después de su muerte.