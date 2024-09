Norman Reedus, el actor de 'The Walking Dead', muestra su lado más auténtico en 'La Revuelta'

Norman Reedus se ha mimetizado tanto con su personaje de Daryl Dixon de la serie Walking Dead, o quizás ha sido al revés, que a veces cuesta quién es quién. Auténtico y muy alejado de cualquier estereotipo, el actor estadounidense visitó anoche La Revuelta y aunque no lo hacía armado con su inseparable ballesta sí lo hacía con su particular melena despeinado y con ese aspecto desaliñado con el que no solo logró enamorar a la actriz Diane Kruger, su actual pareja y madre de su hija Nova, de seis años, sino también a un ejército de fans, quienes ya tachan los días para el estreno de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon: el libro de Carol el spin off creado a partir de su potente personaje, aunque el actor acudía más bien para anunciar el anuncio de su tercera temporada, la cual ha sido rodada en España.

© TVE

Amante confeso de nuestro país, Norman, quien abandonó su casa con tan solo 12 años, y paso parte de su juventud vagando por el mundo, pasó parte de su juventud residiendo en Sitges pintando cuadros y vendiéndolos a los vecinos y tiene tan buen recuerdo de ello que si por el fuera "vendría cada mes", tal y como el actor ha confesado en más de una ocasión.

© TVE

Leal a sí mismo y con esa tranquilidad que transmite, Reedus, quien actualmente reside en una mansión de cuento en Hollywood Hills, aparecía en el teatro/plató de David Broncano y aunque al principio se mostró algo tímido acabó demostrando que tiene las tablas suficientes para desenvolverse en cualquier tipo de escenario y hacer frente a cualquier tipo de preguntas incluso a aquellas que tenían que ver con su vida sexual y con el dinero que tiene en su cuenta bancaria.

© AMC

El intérprete, que llegó incluso a interactuar con el cojín en forma de perro que ya es un "integrante" más del programa, no reveló específicamente cuál era su patrimonio, aunque no dudó en afirmar que vivía bastante bien. "Tengo una vida rica, una buena familia, una casa estupenda...", afirmaba el actor, de 56 años. En cuando a sus relaciones sexuales, Reedus preguntó en tono de broma que si contaban aquellas que mantenía consigo mismo, antes de afirmar sin salir de su asombro que era "el programa más raro en el que he estado".

© Getty Images

Pero por si esto no era aún suficiente para conocer el lado menos conocido de esta estrella de Hollywood tan poco asidua a los grandes eventos que rodean a este mundillo, Norman revelaba ante las cámaras que tiene varias ballestas en casa de recuerdo e incluso, llegó a confesar que en alguna ocasión han tenido que adaptar algún guión por haber llegado al rodaje con un ojo morado: "me meto en muchas peleas porque soy un cretino", bromeaba el actor.

Reedus, quien lleva ya varias semanas rodando en nuestro país, ha adelantado que parte de la tercera temporada de su serie se ha filmado en Alicante y en Barcelona y fue precisamente en este momento cuando Broncano, super fan de Walking Dead, admitió que le encantaría hacer un cameo en la serie, guante que recogió el actor quien prometió al presentador una aparición.

© GTRES

De lo que no habló el actor fue de su matrimonio con Diane Kruger, la atractiva Helena de Troya en el filme de Wolfgang Petersen, con la que comenzó a salir en 2017 y con la que contrajo matrimonio en agosto de 2021. Juntos, como hemos señalado anteriormente, son padres de una niña en común, Nova, la primera de la actriz y la segunda para el actor que tiene un hijo llamado Mingus Lucien Reedus, nacido el 13 de octubre de 1999, con la top model Helena Christensen, con quien mantuvo una relación desde 1998 hasta 2003.