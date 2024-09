Katy Perry desata la locura repartiendo pizza a sus fans en Brasil y el vídeo se hace viral

Aunque Katy Perry es una estrella internacional del más alto nivel, cuyo éxito no entiende de fronteras, ha demostrado en más de una ocasión que, además de una gran celebridad, es también una persona muy cercana con sus fans. La vimos recientemente disfrutando de la noche barcelonesa, bailando Macarena con sus admiradores en una discoteca, y ahora ha vuelto a sorprender a sus seguidores, esta vez, en Río de Janeiro. La cantante ha viajado a Brasil para participar en el festival Rock in Rio y, además de arrasar con su espectáculo, ha desatado la locura repartiendo pizza entre los fans que esperaban a las puertas de su hotel. Un vídeo que, por supuesto, no ha tardado en hacerse viral.