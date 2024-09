Hablamos con Fran Zafra, Mister International Spain: 'Sigo siendo la misma persona, me mantengo con los pies en la tierra'

Desde que fue elegido Mister International Spain, la vida de Fran Zafra ha cambiado de manera radical. Este almeriense de 22 años ha pasado de ser un completo desconocido a acaparar titulares en diferentes medios de nuestro país y, aunque es algo a lo que tiene que acostumbrarse, lo cierto es que lo lleva con mucha serenidad y calma. Así lo demuestra en esta entrevista en la que hemos podido saber un poco más de su historia personal, sus metas y cómo se está preparando para la gran final que tendrá lugar en Filipinas el próximo 10 de noviembre.

© LM Gómez Pozo

- Fran, ¿cómo estás viviendo estos días?

Muy feliz y emocionado, disfrutando de este momento tan especial rodeado de mis seres queridos. Trabajando con mucha ilusión para todo lo que viene. Mi meta ahora mismo está en estar a la altura y representar a España en Mister International 2024.

- Supongo que tu vida habrá cambiado de manera radical, ¿qué es lo que más has notado?

Las oportunidades que me están brindando. Verme en medios de comunicación y prensa haciendo entrevistas es algo nuevo para mí.

- ¿Cómo te sientes siendo el hombre más guapo de España?

Siento orgullo por haber sido elegido entre más de cincuenta compañeros con mucho nivel. Sigo siendo la misma persona que fui antes del certamen, me mantengo con los pies en la tierra y afronto esta nueva etapa con mucha humildad e ilusión.

© LM Gómez Pozo

- "Los sueños se cumplen", dijiste el otro día cuando ganaste. ¿Era algo que siempre habías querido?

Es difícil hacerse a la idea de ganar un certamen de esta magnitud y, desde que tuve la oportunidad de participar, ha sido un objetivo que siempre he tenido en mente y por el cual he trabajado y sacrificado mucho.

- Ahora todos quieren saber más de ti, ¿nos puedes contar algo de tus orígenes, tu familia...?

Me he criado en una familia humilde y muy unida en el que soy el pequeño de tres hermanos. Siempre he tenido el apoyo y el cariño de mis padres y mis hermanas mayores. Provengo de una familia trabajadora y sencilla. Mi madre es de etnia gitana, algo que luzco con mucho orgullo.

- ¿Tienes pareja?

Tras unos años cerrado en banda al amor, actualmente llevo conociendo a una chica varios meses y me siento muy feliz, así que se puede decir que sí.

© LM Gómez Pozo

- ¿Quiénes te han apoyado más en esta aventura?

Toda mi familia y amigos. Me he sentido muy arropado y apoyado siempre por todo mi entorno. En especial quería darle las gracias a mis padres, que siempre han estado a mi lado cuando más los he necesitado.

- Has dicho que vas a "trabajar muy duro" para la gran final en Filipinas, ¿cómo te estás preparando?

Detrás de este tipo de certámenes hay un trabajo muy grande que no se ve. Me estoy preparando física y mentalmente: desde dar clases de inglés, oratoria y pasarela a entrenar muy duro en el gimnasio.

- ¿Has podido hablar con alguno de tus predecesores?

Sí, he tenido la suerte de poder hablar con Toni Company y José Calle. Me han dado muchos consejos y me han brindado mucho apoyo desde el primer momento. Son personas a las que admiro y de las que espero poder aprender mucho.

© LM Gómez Pozo

- ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes para ganar?

Soy una persona que cuida mucho los detalles. Mi punto fuerte es mi saber estar, elegancia y presencia. Un mister y embajador de un país y de una marca debe hacerse notar sin perder los modales y la compostura.

- ¿Tienes algún referente en el mundo de la moda? ¿alguien que admires o que te gustaría seguir sus pasos?

Sí, mi referente es Mariano Di Vaio. Le sigo desde hace muchos años y me he inspirado mucho en él y en su historia.

- A la hora de vestir, ¿cómo definirías tu estilo? ¿si abrimos tu armario, qué prendas o accesorios predominan?

Me considero una persona elegante y tradicional. Aunque soy un amante de la moda y me gusta jugar con algunos estilos, en mi armario predominan trajes, camisas, polos y pantalones de vestir.

© LM Gómez Pozo

© LM Gómez Pozo

- Te cuidas mucho físicamente. Además de hacer deporte, ¿cómo es tu rutina de belleza?

Me cuido la piel a diario haciendo una rutina dos veces al día donde utilizo gel limpiador, tónico y crema hidratante que combino con protección solar. Los productos de Cuca Miquel son ideales para ello. Además, frecuentemente me hago limpieza facial y acudo al barbero dos veces en semana sin olvidar la manicura y pedicura.

- Fuiste militar y ahora opositas para Policía Nacional, ¿tu intención es compaginarlo con tu faceta de modelo?

Sí, son dos mundos que me apasionan y espero poder compaginarlos. Sé que compaginar un trabajo con una oposición es complicado, pero no imposible. Con esfuerzo y organización todo se puede conseguir.

© LM Gómez Pozo

- ¿Cómo llevas el tema de la fama?

Han pasado pocos días y aún estoy aterrizando en este mundo, pero estoy muy agradecido con todo el apoyo que estoy recibiendo y por el respeto de la prensa y los medios.

- ¿Y las críticas? ¿Cuál crees que es la clave para saber gestionarlos?

Las críticas siempre van a existir y más hoy en día, donde las faltas de respeto en redes sociales se han vuelto impunes y comunes. Siempre trato de ver el lado positivo y me quedo con los mensajes de cariño y apoyo antes que con las críticas, que no me las llevo al terreno personal.

© LM Gómez Pozo

- ¿Has pensado ya cómo te gustaría enfocar tu carrera más allá de Mister International?

Quiero aprovechar esta oportunidad para dedicarme al mundo de la moda. Es algo que me apasiona y que siempre he tenido rondando en mi mente. Pase lo que pase en Filipinas, creo que es el sector en el que voy a enfocar.

- Por último, ¿hay algo sobre ti que te gustaría contar a tus seguidores? ¿algún mensaje que quieras mandarles?

He tenido problemas de autoestima y mi mensaje para la gente es que no duden nunca de sí mismos, de cuánto valen y lo que cada uno se merece.

© LM Gómez Pozo

CRÉDITOS

Fotografía: LM Gómez Pozo

MUAH: Janira García

Vestuario: Massimo Dutti y Koala Bay

Localización: Hotel Ritz-Carlton Abama Tenerife

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org.