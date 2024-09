Fernando Morientes celebra por todo lo alto el 18 cumpleaños de su hija Gabriella

Fernando Morientes y su mujer Victoria López han celebrado por todo lo alto la mayoría de edad de su tercera hija, Gabriella. El matrimonio organizó una gran fiesta en la que no faltaron los globos y un videomatón 360º para inmortalizar los mejores momentos de la fiesta. "Llegó tu momento y lo celebramos como tú mereces. Feliz 18 cumpleaños, mi niña Gabriella", publicó el que fuera jugador del Real Madrid entre los años 1997 y 2003.

La madre de la cumpleañera también compartió su felicidad por esta fecha tan especial. "Feliz cumpleaños, mi Gabriella. Hace 18 años llegaste a mi vida en el momento más oscuro, y desde ese día, con tu luz, comenzaste a sanar mi corazón", comenzó diciendo Victoria, pues el nacimiento de su hija coincidió con el terrible fallecimiento de su hermano mayor. "Eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado, un alma sensible que nos recuerda cada día lo valioso que es sentir y amar profundamente. Cuando tocas el piano, es como si el cielo se abriera y los ángeles mismos tocaran a través de ti, llenando nuestra casa y nuestras almas de paz y felicidad. No hay palabras suficientes para agradecerte por el amor, la alegría y la esperanza que nos das cada día. Eres mi milagro, mi orgullo, mi todo. Te amo infinitamente", añadió emocionada.

Gabriella, que eligió para la ocasión un vestido largo de color rojo, finalizó sus estudios de Bachillerato el pasado mes de mayo, llenando de orgullo a sus padres. "Gabriela, felicidades por tu graduación. Solo tú sabes el esfuerzo, sacrificio, tesón y noches sin dormir que hay detrás de esta sonrisa. Orgulloso de ti mi pequeña", publicó Morientes. Victoria, por su parte, señaló: "Lo que más queríamos para ti es que pudieras volar con confianza, en tu propio cielo y lo has logrado con creces, mi niña. Estamos orgullosos de ti. Enhorabuena por esta nueva etapa superada y afronta con la misma energía la nueva que te espera ¡Te adoramos, hija!"

Fernando Morientes y Victoria López se casaron el 23 de diciembre de 1999 en Toledo y tienen cuatro hijos: Fernando, (26 años), Lucía, (23 años), Gabriela (18 años) y Martina, (16 años), con quienes forman una familia modelo.

Morientes, de 48 años, trabaja actualmente como comentarista deportivo. A pesar de su discreción, participó en la tercera edición de Mask Singer y triunfó. "Nunca pensé que iba a estar cantando debajo de un gorila en la televisión porque soy una persona muy tímida. El programa lo hice por mi familia, porque mi mujer me empujó porque a los niños les iba a hacer mucha ilusión", explicó en Zapeando tras ganar el concurso.