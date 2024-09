Teresa Andrés Gonzalvo celebra los cuatro meses de su pequeña Teíta presumiendo de niña ¡y enamora a todo el mundo!

La vida de Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón cambió para siempre el pasado 21 de mayo. Ese día vino al mundo su primogénita, la pequeña Teíta, a quien bautizaron el 13 de julio en Valencia, ciudad natal de la influencer, rodeados de seres queridos. Desde que la niña nació, la creadora de contenido no ha parado de vivir nuevas experiencias, algo que ha señalado en el día en que Teíta ha cumplido cuatro meses: "Has aprendido a dar la vuelta por ti misma, a chuparte tus pies y empiezan a sonar las primeras carcajadas. Te aman tus papis", ha comentado, añadiendo que su hija les ha "enseñado a vivir". Para celebrarlo, Teresa ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo ha crecido su bebé. Teíta ha conquistado a todos sus seguidores y no es de extrañar, pues se ha convertido en una niña adorable de preciosa sonrisa.