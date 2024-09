Jamie Foxx acompaña a su hija Corinne al altar el día de su boda

El actor Jamie Foxx ha vivido uno de los días más felices de su vida. Su hija Corinne se ha casado con Joe Hooten, a quien conoció en la universidad (ella estudió relaciones públicas y él producción de cine y televisión) y con quien salía desde hace unos cinco años. Fue un día sin duda inolvidable para el actor que, orgulloso, acompañó a su hija al altar. Ha pasado casi un año y medio desde que el artista, de 55 años, estuviera a punto de perder la vida por un problema de salud que le mantuvo hospitalizado un mes y tras el que tuvo que seguir una intensa rehabilitación.

En las imágenes, que compartió la también actriz Garcelle Beauvais (participa con Jamie Foxx en The Jamie Foxx Show), se puede ver el momento en el que Jamie camina hasta el oficiante de la ceremonia con su hija. La novia estaba radiante con un vestido de escote palabra de honor con tirantes caídos y un sencillo estampado floral. Completaba su look con un velo de tul.

En las fotos se ve al orgulloso padre de la novia, impecable de traje y con una flor en la solapa, bailando con su hija tras la ceremonia. Fue este sin duda uno de los momentos más significativos de la velada pues el actor, tras su importante problema de salud, no pudo andar durante un tiempo. “Anoche fuimos testigos y celebramos el amor de Corinne y Joe. Vuestro amor y respeto mutuos es palpable. Corinne estabas increíble” escribió Garcelle junto a las imágenes.

Un grave problema de salud que le impedía andar

Corinne, de 30 años, anunció su compromiso en diciembre del pasado año. “Desde la primera vez que te vi supe que ibas a ser mi para siempre” escribió mostrando su precioso anillo de compromiso, un anillo con un gran diamante. Su padre manifestó entonces su felicidad asegurando que la pareja era “el perfecto ejemplo de amor”.

En el mes de abril de 2023, Jamie Foxx fue hospitalizado de urgencia en una clínica de Atlanta, donde estaba rodando la película Black in Action, que protagonizaba con Cameron Diaz. Aunque nunca trascendió exactamente el problema que sufrió, sí se supo que su condición era seria. Su hija Corinne se trasladó de inmediato para estar con él. El actor permaneció un mes ingresado y luego fue trasladado a un centro en Chicago, especializado en lesiones cerebrales, para continuar con su recuperación.

“Ahora valoro cada minuto; es diferente. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo porque es difícil cuando casi termina... cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz", puntualizó en un emotivo discurso que pronunció el pasado diciembre. "Tengo un nuevo respeto por la vida. Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo. No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas”.