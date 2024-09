La divertida respuesta de Alana Martina cuando su padre le pregunta qué quiere ser de mayor

En casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo hay una clara protagonista y esa es, sin duda alguna, la pequeña Alana. Con tan solo 7 siete años, la niña derrocha salero y simpatía, y es habitual verla protagonizando los momentazos más divertidos. Esta semana ha vuelto a hacerlo, con una de sus habituales ocurrencias.

© Netflix

En uno de los nuevos episodios de la tercera temporada de Soy Georgina, que ya puede verse en Netflix, el jugador portugués le pregunta a su hija: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?", y Alana no duda ni un segundo y le contesta: "Nada, nada. Yo me quedo en casa tranquila". Su inesperada respuesta provoca la risa de su padre, que le dice: "Hay que trabajar, amor".

"¿Pero qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer", añade Alana muy seria. "Yo creo que puedes ser actriz", le dice su padre, y ella salta rápidamente: "¡No, no, no!". "Puede ser productora de Netflix", es otra opción que le propone el futbolista. Y entonces la niña lo tiene claro: "¡Siiiiiiiiiiiiiii! Quiero ser eso".

Es imposible no reírse al escucharla y, como era de esperar, el post ha tenido cientos de comentarios de muchos de sus fans. "En la vida soy Alana", "Me muero de risa con ella", "Alana es tremenda, ¡me encanta!", "Menudo desparpajo", "Todas somos Alana", "Yo me quiero quedar en casa tranquila también", "¡Qué buen ejemplo, Cristiano!", "Pocas veces oímos a padres ricos enseñando valores a su hija", "Que viva esa espléndida infancia que tiene", "Es el sueño de todos, quedarnos en casa tranquilos jajajaja", "Alana lo tiene todo para ser la próxima estrella de un reality"... han comentado.

© georginagio

Desde luego, Cristiano no iba desencaminado con la idea de que sea actriz, ya que Alana Martina reúne todos los requisitos. Tal y como contaba su madre en el reality: "Últimamente le da por ponerse pelucas, le encanta el maquillaje y le encanta tunearse. Es muy presumida, y mira que es difícil ser más coqueta que yo, pero creo que lo será".

© georginagio

Alana quiere hacer todo lo que hace Georgina y no solo la imita maquillándose y poniéndose su ropa, zapatos, bolsos... sino también haciendo deporte, tomando café, pintándose las uñas, bailando... "Es muy risueña, le encanta llamar la atención, es muy habladora... De hecho, fue la primera que habló de los tres, y es superalegre"", definió la modelo a su hija en una ocasión.