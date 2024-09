Una divertida Paz Padilla nos confiesa en Casa ¡HOLA! qué portada le gustaría protagonizar en la revista

Derrocha sentido del humor allá donde vaya, y en la fiesta de inaguración de Casa ¡HOLA!, con motivo del 80 aniversario de la revista, no podía ser de otra manera. Con un bonito vestido rojo con maxi lazo, Paz Padilla nos ha contado divertida cuáles son los recuerdos más remotos que tiene asociados a la revista y cuál es su sección favorita que encuentra cada semana entre sus páginas: "Es que ¿sabes qué pasa?, que a mí lo que siempre me ha gustado de ¡HOLA! es la casa de los famosos, y me sigue gustando", nos ha contado con esa inconfundible gracia que tiene la presentadora como bandera. Además de imaginarse cómo sería la portada soñada que le gustaría que protagonizara su hija, Anna Ferrer, la presentadora gaditana nos ha detallado superdivertida cómo sería la noticia que le encantaría protagonizar a ella. ¡No te pierdas sus ocurrentes palabras en el vídeo!