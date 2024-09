Cristina Pedroche sorprende contando desde cuándo está listo su vestido de las campanadas

Todavía no se ha acabado el verano y da vértigo hablar de la Navidad, pero cuando lo hace una de las reinas indiscutibles de nuestro fin de año, el miedo es un poquito menos. Cristina Pedroche, quien el pasado martes acudía a la Casa ¡HOLA! para celebrar el 80 aniversario de nuestra revista, ya ha comenzado a calentar las campanadas y aunque aún quedan exactamente 103 días para comernos las uvas – no tanto así para el primer trocito de turrón–, la presentadora de Atresmedia ha comenzado a dar las primeras pistas de cómo será su vestido, un secreto que desde hace una década se ha convertido junto a la llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos en lo más esperado de la Navidad.

La colaboradora de Zapeando acudía a principios de semana como invitada a Pasapalabra y era allí donde lanzaba un aviso sobre lo cerca que estaban ya estas fechas tan especiales para ella , aunque muchos de nosotros aún las veamos bastante lejos: "La siguiente vez que venga será para promocionar las campanadas, que estamos ahora en septiembre y parece que todavía quedan lejos, pero a mí me dan las uvas. Si eso me vengo ya vestida de campanadas".

Consciente de la expectación que crea la elección de su diseño año tras año, y ya van diez, Cristina no hizo nada más que alimentar este misterio que tan en vilo mantiene a los telespectadores minutos antes de que acabe el año por eso cuando Roberto Leal le preguntó si ya tenía claro cuál sería el outfit elegido, esta respondió diciendo: "Lo tengo Clarísimo. El vestido está desde antes de verano. Desde antes del verano del año pasado". "Pero no voy a empezar a dar pistas en septiembre. Por favor, no", aseguraba la madrileña.

Y aunque Pedroche se mostró muy prudente a la hora de revelar algún detalle de su vestido, aseguró que este año, las campanadas serían muy diferentes a las de otros años, pues tras una década había llegado el momento de innovar . "Quiero cambiar mucho las cosas y reinventarme. En estos diez años, lo que ya he hecho ha estado muy bien y ha sido espectacular, pero creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta" afirmaba. "Por supuesto seguirá habiendo vestido, una causa, un discurso... pero este año tiene que haber algo más" añadía la presentadora quien este 2024 celebra sus segundas navidades junto a su hija, Laia, de un año, nacida de su relación con el chef David Muñoz.