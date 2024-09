Cris, el hijo con parálisis cerebral de Andrés Aberasturi, fallece a los 44 años

Cris, el hijo con parálisis cerebral del periodista Andrés Aberasturi, ha fallecido a los 44 años. La triste noticia se conoció hace dos días cuando Sonsoles Ónega dio el pésame a su compañero de profesión en pleno directo tras recordar junto a él la figura de Jimmy Giménez-Arnau. "Agradezco mucho que hoy estés con nosotros. Déjame que haga un paréntesis para mandarte un abrazo y darte el pésame por la muerte de tu hijo Cris, al que le dedicaste un libro precioso. No hemos tenido oportunidad de hablar, pero aprovecho el momento porque me sale así", dijo la presentadora. Aberasturi, muy emocionado, respondió con la voz entrecortada: "Nada, no te preocupes".

© GTRES

El escritor y periodista madrileño, de 76 años, publicó en 2016 el libro Cómo explicarte el mundo, Cris, una obra en la que Aberasturi trata de contarle la vida a su hijo y al mismo tiempo luchar contra un mundo real lleno de porqués. "Hay otro nivel dentro de las discapacidades que nunca salen en los medios, que son mi hijo y los que son como él, dónde hay crisis y otras patologías graves", contó el periodista en una entrevista concedida a Toñi Moreno en el ya desaparecido Viva la vida, de Telecinco. "Yo he escrito este libro para reivindicar que estas personas existen y que tienen derecho a una vida digna, lo he escrito para gritar en voz baja lo que ellos no pueden decir", añadió.

Aberasturi reconoció que no quería una vida así para su hijo. "Me hubiera gustado que Cris llegara un día tarde a casa, que tuviera cinco novias, pero nunca esto". En otra entrevista concedida a El Mundo confesó que habría dado cualquier cosa por haberle escuchado decir una sola palabra. "Una sola... Y que esa palabra fuera mamá".

© Getty Images

El periodista está casado con Guadalupe Páez Vicedo y tiene otro hijo, Andres Aberasturi Jr., que se dedica a la moda. Según contó Aberasturi Jr. el pasado 8 de septiembre en el programa No es un día cualquiera, de Radio Nacional, en el que colabora su padre, llegó a este mundo casi de casualidad. "Yo me dedicaba a las producciones audiovisuales y en el año 2003, que era al año del discapacitado, que por cuestiones que sabéis es algo que nos atañe a la familia, decidimos hacer algo de ruido para dar visibilidad a estos críos, y al final el sector que se volcó y nos ayudó totalmente fue el de la moda. Hicimos un desfile con críos del cole y con diseñadores... Ahí empiezo a tomar contacto con el sector y me doy cuenta de que es un sector muy especial. Es industria, es cultura, es arte", señaló.

© NEUDC_RNE

Antes de concluir su intervención, Aberasturi Jr. recibió el pésame del equipo por el fallecimiento de su hermano pequeño. "Tengo que daros un abrazo a tu padre y a ti por Cris", dijo la presentadora Pepa Fernández. "Pues sí, ha sido un poco terrible, pero bueno, aquí estamos", respondió abatido. "Os agradezco mucho que, a pesar de todo, estéis aquí", añadió Fernández antes de dar paso a Andrés Aberasturi padre.