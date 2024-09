Endrick, la nueva estrella de 18 años del Real Madrid, se ha casado con su novia Gabriely Miranda tras siete meses de noviazgo

Endrick, el joven delantero del Real Madrid, y su novia, la modelo Gabriely Miranda, han puesto el broche de oro a su relación. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' tras siete meses de romance, tal y como han compartido con sus seguidores este lunes con unas bonitas imágenes donde podemos ver sus alianzas.

Ha sido la modelo la encargada de dar a conocer el enlace con unas fotografías donde se les ve a ambos con alianzas a juego: ella va con un vestido blanco con un lazo a la espalda, mientras que Endrick lleva un traje negro con una camisa blanca. Estas preciosas imágenes, que derrochaban complicidad, iban acompañadas del siguiente mensaje: "Mateo 19:6: 'Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo puede separar'. Al fin nos casamos".

No resulta extraño que la nueva perla del Real Madrid y la influencer hayan anunciado su unión a tan temprana edad, ya que cuando le preguntaron a Endirck sobre sus planes de futuro hace un par de meses en Conversa con Bial, el delantero respondió con total seguridad que le encantaría casarse siendo joven. En esa misma entrevista, el futbolista confesó que tiene intenciones de ser padre joven y que "quiero ver a mi hijo crecer, tener afinidad, pero ella (Gabriely) es la que tiene que decir si sí o no, ¿no?". Ante estas declaraciones, la modelo no se mostró igual de segura que Endrick y respondió que al ser tan jóvenes "aún nos queda un largo camino por recorrer" y que "todavía estamos viendo eso".

Su historia de amor se remonta a 2021, cuando Endrick era jugador del Palmeiras, en Brasil. Como ha comentado Gabriely en varias ocasiones, cuando le vio por primera vez no sabía que era futbolista: "Estaba en un centro comercial sentado solo, lo miré y pensé '¡Qué hombre tan maravilloso!'". Además, ha comentado que lo que más le llamó la atención fue su mirada, que la describe como "seductora y con carácter". Para la modelo fue amor a primera vista, y que en ese mismo momento "vi que era el hombre de mi vida y de mi futuro".

A pesar de mantener una estrecha relación, el romance entre Gabriely y Endrick no surgió hasta pasado un tiempo, y como han declarado en un par de entrevistas, el idilio comenzó de forma peculiar. Mientras estaban cenando juntos, la modelo le apostó que, si Cuiabá le ganaba a Botafogo, comenzaban a salir. Y así fue, ya que según la brasileña "gracias a Cuiabá estamos juntos".

Endrick, con tan solo 18 años, presume de una trayectoria meteórica y de una preciosa relación. En su primer partido en el estadio Santiago Bernabéu marcó su primer gol con el equipo madrileño y no dudó en subir a la grada a celebrar con Gabriely, quien le acompaña siempre. Protagonizaron un emotivo momento que, sin duda, dejó claro que estarán apoyándose continuamente sin importar el lugar.