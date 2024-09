Así es Levi, el hijo de Matthew McConaughey de 16 años que sigue sus pasos en el cine y va a debutar como actor

De tal palo tal astilla. El talento de la familia McConaughey parece no limitarse solo a Matthew, el cabeza de familia, sino que puede tener continuación. Levi, el hijo mayor del actor y Camilla Alves, está listo para seguir los pasos de su famoso padre y va a hacer su debut como actor con solo 16 años. El joven se estrenará en la gran pantalla y lo hará por todo lo alto con la película Way of the Warrior Kid, en la que compartirá créditos con Chris Pratt, Linda Cardellini y Jude Hill, quien será el protagonista principal.

© Pierre Suu / Getty Images

Estos no son los únicos detalles que se han revelado sobre la cinta, que está basada en el libro homónimo de Jocko Willink. La película, producida por Apple y Skydance Film, será dirigida por Joseph McGinty Nichol, artífice de éxitos como Los ángeles de Charlie o Terminator Salvation, y escrita por Will Staples. Aunque se ha conocido que Levi interpretara un papel secundario, no han trascendido más datos sobre el personaje al que dará vida.

© Getty Images

El joven está dando sus primeros pasos en el mundo del cine, su debut en Way of the Warrior Kid parece ser solo el comienzo de una prometedora carrera y su participación en una película de tal calibre, lo sitúa en una posición privilegiada dentro de la industria. En la cinta, que aún no tiene fecha de estreno prevista, Chris Pratt interpreta a Jake, un miembro de la Marina que es herido en una misión y se muda con su hermana (Linda Cardellini) a la casa familiar para recuperarse de su lesión. Durante su estancia allí, se entera de que su sobrino de 13 años, interpretado por Jude Hill, tiene dificultades en la escuela, por lo que se propone a ayudar al niño a encontrar al guerrero que lleva dentro.

© Gary Miller

Aunque el protagonista de Interstellar no forma parte del proyecto, ha querido mostrar todo su apoyo a su hijo en el comienzo de su carrera como actor y, hace unos días, se podía ver al orgulloso padre en el set del rodaje de la película en Los Ángeles. Allí, Matthew compartía almuerzo y momentos muy especiales con su hijo y seguro que también ayudaba a calmar los nervios del debutante dándole algún que otro consejo antes de ponerse frente a la cámara.

© @levimcconaughey

© Jeff Kravitz / Getty Images

Si bien Levi puede absorber las enseñanzas que el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club puede darle en lo referente a la actuación, la estrella de Cómo perder a un chico en 10 días también ha hablado en diferentes ocasiones sobre lo que ha aprendido y el impacto que han tenido sus hijos en él, tanto en su vida personal como profesional. McConaughey, que también es padre de Vida, de 14 años, y Livingston, de 11, reconocía en una entrevista con People a principios de año que "tener hijos me ha convertido en un mejor artista y en un mejor actor, porque los niños ven las cosas por primera vez todo el tiempo. Sus preguntas son inocentes".

© Rick Kern / Getty Images

© Rick Kern / Getty Images

Los pequeños de la casa ven el mundo de manera única y sus preguntas, aunque simples, obligan a los adultos a explicar las cosas de forma creativa. Para el intérprete de The Gentlemen, de 55 años, sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Camila Alves, le han convertido en un "mejor narrador de historias" porque "cuando llego a casa del trabajo y veo algo como True Detective, mi hijo de 4 años me pregunta: '¿Qué hiciste hoy?'. No puedo decirles de qué trata realmente el programa, no es apropiado para su edad. Así que tengo que contarles una parábola".