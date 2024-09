Lara Dibildos y Carlos Maturana, juntos por primera vez en un gran evento, nos hablan de su relación

Lara Dibildos está viviendo una etapa muy feliz junto a su novio, Carlos Maturana. Un año y medio después de la muerte de su madre, la actriz ha recuperado la sonrisa gracias al trabajo y, por supuesto, al amor. Lara y Carlos han acudido esta semana a la gran fiesta ¡HOLA! que inauguraba la MBFWM. Allí posaron en el photocall guapos y radiantes, y hablaron con nosotros de cómo han vivido el verano tras cuatro meses de relación. "Carlos es una persona que no conoces bien desde el primer día, o sea, él lleva su tiempo para conocerlo, es tímido, luego no lo es, pero al principio sí, pero bueno es muy buena persona y muy divertido la verdad", nos dice Lara, que continúa: "Yo creo que nos hemos encontrado en el momento justo, tanto él como yo, y que ahora nos aportamos mucho el uno al otro".

Carlos ha confesado a ¡HOLA! que lo que más le gusta de su chica es la naturalidad: "Al final nos lo pasamos muy bien juntos y ya lo dije en una primera entrevista, lo que más me gusta de ella es poder hacer cualquier cosa, que igual que venimos a un evento más arregladitos y tal... pues también en una playa nudista más tranquilitos nos lo pasamos genial. ¡Que no, aquello fue un chiringuito!, aclara el modelo entre risas. "La verdad es que nos divertimos mucho, y nos lo pasamos muy bien". No te pierdas sus declaraciones completas en este vídeo.