Muere Juanma García, ganador de 'La casa de tu vida', a los 44 años

Ha muerto a los 44 años Juanma García, ganador de la primera edición de La casa de tu vida, reality de Telecinco en el que participó hace exactamente dos décadas con el que entonces era su pareja, David Cereceda, y que lo convirtió en una persona muy querida en la pequeña pantalla gracias a su simpatía y naturalidad. Ha sido El portal de Cádiz quien ha confirmado la triste noticia del fallecimiento, que se ha producido esta madrugada y del que por el momento se desconocen las causas.

© Mediaset

El exconcursante estaba alejado de la televisión tras una temporada colaborando en diferentes espacios, pero sí había hablado en los últimos años con la prensa de su llamativa transformación física. En Qué me dices explicó que en 2015 se había sometido a una reducción de estómago porque había llegado a pesar 150 kilos, necesitaba ayuda para actividades tan cotidianas como ducharse y decidió que no podía seguir así. La operación, sin embargo, le acarreó unas consecuencias que incluso hicieron temer por su vida y le obligaron a estar un mes y medio ingresado. "El estómago se pegó a la malla que me pusieron y me había creado un boquete. Tenía una infección de caballo. Los médicos pensaban que no iba a salir", detalló.

© Zeppelin

Juanma, que en su última entrevista contó que estaba trabajando en una empresa de electricidad y que deseaba ir a Supervivientes cuando estuviera totalmente recuperado, también tuvo problemas con el premio del reality por el que se hizo conocido: una vivienda valorada en 800.000 euros y situada en su Cádiz natal. La casa hizo que contrajeran una serie de deudas y tuvieron que deshacerse de la propiedad. A la situación se sumó el fin de su relación con David. Además, reconoció que la popularidad le había hecho derrochar mucho dinero y que no había hecho caso a los consejos de su madre.

Su primera incursión televisiva llegó de la mano del citado programa, que presentó Jordi González entre el 14 de abril de 2004 y el 2 de julio del mismo año. El formato estuvo marcado también por el impactante fallecimiento de otro de los concursantes. Carlos Menéndez y su madre murieron en un accidente de tráfico en la provincia de Segovia cuando se trasladaban a Madrid para participar, previsiblemente, en un espacio de Telecinco.

En 2011, Juanma volvió a probar suerte en un reality, en este caso El Reencuentro, un formato muy parecido a Gran Hermano VIP De nuevo se trataba de un concurso en parejas y entró a la casa con Mónica, a la que había conocido en La casa de tu vida. Fueron los primeros expulsados del programa, en el que tuvo que volver a convivir con David, con el que por entonces ya no tenía relación.