La actriz Ana Brenda Contreras pierde el bebé que esperaba: 'Es un dolor único'

No resulta nada fácil similar y afrontar un golpe tan duro como este, el que ha sufrido Ana Brenda Contreras tras perder al hijo que esperaba. Una noticia realmente triste que comunicaba ella misma a través de una desgarradora carta, donde señala que "hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega". Con estas palabras tan explícitas y conmovedoras, la actriz describía a la perfección el momento tan complicado por el que atraviesa.

© Getty Images Ana Brenda Contreras, en una imagen de archivo

"No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos, poco se habla de ello", expresa a continuación en el texto publicado en sus redes sociales, lamentándose que a día de hoy este tipo de adversidades es, para muchos, un tema tabú. "Lo quiero contar porque sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana", apostilla al respecto, subrayando la necesidad y lo terapéutico que resulta contar estas experiencias tan demoledoras.

"Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico. Y aunque el camino es personal e igual de importante de la manera que sea, es muy duro", manifiesta después con enorme sentimiento. A partir de aquí, la intérprete estadounidense de origen mexicano expone una queja que tiene que ver con una costumbre social: la de preguntar a las mujeres que no tienen hijos cuándo los van a tener. "Es por esto que NO se debe preguntar: “¿Estás embarazada? ¿Para cuándo el bebé? ¿Te gustaría tener hijos?... Nunca sabes la batalla que cada quien está librando".

© Getty Images Ana Brenda Contreras y su marido, Zacarías Melhem

Relata por último Ana Brenda Contreras que "ya han pasado un par de meses y estamos bien", dice en alusión a su marido Zacarías Melhem. "Con un angelito más en el cielo", subraya sobre el pequeño que no llegó a nacer. "Mi amor y visibilidad a todas los que pasan por una pérdida", concluye con este mensaje de solidaridad para aquellas mujeres que han sufrido lo mismo.

La actriz de 37 años y el empresario texano (51) se casaron el pasado 27 de enero y estaban esperando su primer hijo en común (él tiene dos vástagos de una relación anterior de la que enviudó). Celebraron su enlace soñado rodeados de familiares y amigos, una fecha inolvidable que ¡HOLA! México cubrió en exclusiva. Casi 300 invitados, procedentes del país azteca, Estados Unidos, Colombia y también España, fueron testigos del romántico 'sí, quiero' de los novios en la capilla de la Hacienda Zotoluca, en el estado mexicano de Hidalgo.

© anabreco La actriz, en una imagen compartida en sus redes sociales

Para su gran día, Ana Brenda lucía un precioso vestido de encaje y corte sirena, con reminiscencias de los años veinte, creado por la diseñadora israelita Dana Harel. Complementó su look con unos zapatos de Valentino, y unos pendientes creados especialmente para la ocasión por su joyero. La que fuera novia del actor madrileño Iván Sánchez hace más de un lustro llevó además un velo al estilo mantilla, con el cual hizo un guiño a nuestro país tras vivir aquí unos años y guardar un gran recuerdo de aquello.